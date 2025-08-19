Religia w szkołach pod znakiem zapytania. MEN i Trybunał mówią co innego. Kto ma rację?
Od września w szkołach szykują się zmiany, które już teraz budzą emocje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Decyzje Ministerstwa Edukacji i wyroki Trybunału Konstytucyjnego sprawiły, że wokół lekcji religii i etyki powstało niemałe zamieszanie. Nowy rok szkolny rozpocznie się w atmosferze pytań o to, jak faktycznie będą wyglądać zajęcia i czy szkoły poradzą sobie z wprowadzeniem nowych zasad.
Co dalej z religią w szkołach? Nowe zasady od września 2025
Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2025/2026 w polskich szkołach wraca temat lekcji religii i etyki. Choć dyskusja na ten temat nieco przycichła w czasie wakacji, już we wrześniu uczniowie i rodzice odczują skutki wprowadzonych zmian. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, uznając część nowych przepisów za niezgodne z ustawą zasadniczą. Efektem jest chaos, który może wpłynąć na organizację zajęć w wielu szkołach.
Jedna godzina religii tygodniowo
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji, od września w szkołach publicznych wprowadzony zostanie nowy wymiar nauki religii i etyki – tylko jedna godzina tygodniowo zamiast dwóch. Dodatkowo, zajęcia mają odbywać się na pierwszej lub ostatniej lekcji danego dnia, co według resortu ma ułatwić organizację pracy uczniów. W szkołach podstawowych dopuszczono wyjątek: jeśli cała klasa uczestniczy w lekcjach religii, zajęcia mogą być umieszczane w dowolnym miejscu planu.
Jeżeli na religię lub etykę zapisze się mniej niż siedmiu uczniów z danej klasy, szkoła będzie zobowiązana do utworzenia grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Dopuszczono łączenie uczniów w trzech grupach wiekowych: klas I–III, IV–VI oraz VII–VIII.
Oceny z religii poza średnią
Zmiany dotyczą również ocen. Już od roku szkolnego 2024/2025 stopnie z religii i etyki nie są wliczane do średniej ocen. W tej sprawie również interweniował Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 22 maja 2025 r. TK stwierdził, że zmiana została wprowadzona niezgodnie z Konstytucją, ponieważ nie uzgodniono jej z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Rodzice w wielu szkołach zaczęli składać pisma, żądając wliczenia ocen, jednak Ministerstwo Edukacji w komunikacie z 11 czerwca przypomniało, że rozporządzenie nadal obowiązuje i nie zostało uchylone.
Spór o rolę Trybunału
Podobny problem pojawił się przy zmniejszeniu liczby godzin religii. Trybunał orzekł, że zmiana została przyjęta w sposób sprzeczny z zasadami, jednak i w tym przypadku przepisy nadal obowiązują, ponieważ nie ogłoszono nowego aktu w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że od września wszystkie szkoły powinny dostosować plany lekcji do nowych reguł.
Co czeka uczniów i szkoły?
Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 2025/2026 wiele placówek stoi przed dylematem: stosować się do obowiązujących rozporządzeń czy brać pod uwagę wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Eksperci przewidują, że w praktyce dojdzie do licznych sporów i odmiennych interpretacji prawa w zależności od dyrekcji szkół i decyzji kuratoriów.
Nowy rok szkolny może więc przynieść nie tylko zmiany w liczbie godzin religii i etyki, ale też falę niepewności i pytań ze strony rodziców oraz uczniów. Pewne jest jedno – temat religii w polskiej szkole jeszcze długo pozostanie jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów w debacie publicznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.