Renta alkoholowa istnieje naprawdę! Sprawdź, komu ZUS przyzna pieniądze.
Renta alkoholowa 2025. Ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek. W 2025 roku pojęcie „renty alkoholowej” wraca do publicznej dyskusji.
Choć oficjalnie w polskim prawie nie istnieje taki termin, potocznie określa się tak rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznawaną osobom, które utraciły zdrowie w wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu. Nowe przepisy i waloryzacja świadczeń sprawiły, że coraz więcej osób pyta, kto może ubiegać się o to świadczenie i ile wynosi w tym roku.
Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku
Po tegorocznej waloryzacji renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie, a w przypadku częściowej niezdolności 1409,18 zł brutto. Ostateczna kwota wypłacana na konto jest niższa o zaliczki na podatek i składki zdrowotne, dlatego świadczeniobiorcy otrzymują średnio od 1200 do 1600 zł netto. Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy, historii zatrudnienia i okresu ubezpieczenia w ZUS.
Komu przysługuje renta alkoholowa
Renta alkoholowa nie jest świadczeniem automatycznym. Może ją otrzymać osoba, u której lekarz orzecznik ZUS potwierdzi trwałą lub czasową niezdolność do pracy spowodowaną chorobami wynikającymi z alkoholizmu. Wymagane jest również udokumentowanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego oraz wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym.
ZUS analizuje indywidualny przypadek każdego wnioskodawcy, biorąc pod uwagę historię zatrudnienia, przebieg leczenia i rokowania medyczne. O przyznaniu renty decyduje nie sam fakt uzależnienia, ale jego skutki zdrowotne, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie pracy.
Jak uzyskać świadczenie
Aby otrzymać rentę alkoholową, należy złożyć wniosek w najbliższej placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia, zaświadczenie o okresach zatrudnienia oraz formularz o stanie zdrowia wypełniony przez lekarza prowadzącego. W większości przypadków ZUS kieruje wnioskodawcę na badanie przez lekarza orzecznika.
Decyzja o przyznaniu renty wydawana jest w ciągu kilku tygodni. Jeśli ZUS uzna, że stan zdrowia może się poprawić, renta przyznawana jest na czas określony. W przypadku trwałej niezdolności do pracy świadczenie może być przyznane bezterminowo.
Co to oznacza dla Ciebie
Renta alkoholowa to forma wsparcia dla osób, które utraciły możliwość pracy z powodu choroby uzależnieniowej. Nie jest to przywilej, lecz zabezpieczenie socjalne mające pomóc w utrzymaniu podstawowych potrzeb i leczeniu. Dla wielu osób uzależnionych może być też impulsem do rozpoczęcia terapii i powrotu do stabilnego życia.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich boryka się z problemem alkoholowym i nie jest w stanie pracować, warto sprawdzić, czy spełnia warunki do uzyskania renty. To rozwiązanie, które może zapewnić minimum bezpieczeństwa finansowego w trudnym momencie życia i pomóc w rozpoczęciu leczenia.
W 2025 roku rośnie świadomość, że choroba alkoholowa to nie wstyd, lecz wyzwanie, które wymaga wsparcia systemowego. Renta z ZUS dla osób uzależnionych ma być jednym z elementów tego wsparcia – nie nagrodą, ale szansą na powrót do zdrowia i godnego życia.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.