Renta wdowia obniży czternastą emeryturę? Wielu seniorów dostanie mniej niż 1558 zł

20 sierpnia 2025 16:06 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Pod koniec sierpnia ZUS zacznie wypłacać czternaste emerytury, ale nie wszyscy seniorzy zobaczą pełną kwotę na swoim koncie. Osoby pobierające rentę wdowią muszą liczyć się z tym, że dodatkowe świadczenie zostanie pomniejszone, a w niektórych przypadkach całkowicie przepadnie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Renta wdowia a czternasta emerytura. Wielu seniorów dostanie mniej niż 1558 zł na rękę

Pod koniec sierpnia ZUS zacznie wypłacać czternaste emerytury. Dodatkowe świadczenie trafi do milionów emerytów i rencistów, ale jego wysokość nie zawsze będzie taka sama. Osoby pobierające rentę wdowią mogą otrzymać znacznie mniej, niż się spodziewały.

Czternastka nie dla każdego w pełnej kwocie

Czternasta emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1558,81 zł na rękę w przypadku osób z emeryturą minimalną. Pełną kwotę otrzymają tylko ci, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto.

Dla osób z wyższymi emeryturami działa zasada „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, przy emeryturze 3500 zł brutto czternastka będzie niższa o 600 zł i wyniesie 1278,91 zł brutto. Powyżej 4728,91 zł brutto ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia w ogóle.

Renta wdowia zmienia zasady gry

Na wysokość czternastej emerytury wpływa nie tylko podstawowe świadczenie, ale także renta wdowia. ZUS przy ustalaniu prawa do czternastki sumuje wszystkie wypłacane świadczenia. W praktyce oznacza to, że renta wdowia może obniżyć lub całkowicie pozbawić emeryta prawa do dodatkowych pieniędzy.

Średnia renta wdowia to około 350 zł. To sprawia, że emeryci z własnym świadczeniem w wysokości 2551 zł już wchodzą w próg pomniejszania czternastki. Z kolei maksymalna renta wdowia, która wynosi 5636,73 zł brutto, całkowicie wyklucza prawo do czternastej emerytury.

Ile naprawdę dostaniesz?

Obliczenia nie są skomplikowane. Od sumy pobieranych świadczeń (emerytury i renty wdowiej) odejmuje się próg 2900 zł. Uzyskana różnica pomniejsza kwotę czternastej emerytury.

Przykład: od 1 lipca emeryt otrzymuje świadczenie w wysokości 3000 zł zamiast dotychczasowych 2650 zł.

3000 zł – 2900 zł = 100 zł
1878,91 zł – 100 zł = 1778,91 zł brutto

Ostatecznie taki emeryt dostanie czternastkę niższą o 100 zł, czyli 1778,91 zł brutto.

Czternastka, podobnie jak w poprzednich latach, będzie zwolniona z zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy staraniach o pomoc społeczną, świadczenia alimentacyjne czy dodatek 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl