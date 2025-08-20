Renta wdowia obniży czternastą emeryturę? Wielu seniorów dostanie mniej niż 1558 zł
Pod koniec sierpnia ZUS zacznie wypłacać czternaste emerytury, ale nie wszyscy seniorzy zobaczą pełną kwotę na swoim koncie. Osoby pobierające rentę wdowią muszą liczyć się z tym, że dodatkowe świadczenie zostanie pomniejszone, a w niektórych przypadkach całkowicie przepadnie.
Pod koniec sierpnia ZUS zacznie wypłacać czternaste emerytury. Dodatkowe świadczenie trafi do milionów emerytów i rencistów, ale jego wysokość nie zawsze będzie taka sama. Osoby pobierające rentę wdowią mogą otrzymać znacznie mniej, niż się spodziewały.
Czternastka nie dla każdego w pełnej kwocie
Czternasta emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1558,81 zł na rękę w przypadku osób z emeryturą minimalną. Pełną kwotę otrzymają tylko ci, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto.
Dla osób z wyższymi emeryturami działa zasada „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, przy emeryturze 3500 zł brutto czternastka będzie niższa o 600 zł i wyniesie 1278,91 zł brutto. Powyżej 4728,91 zł brutto ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia w ogóle.
Renta wdowia zmienia zasady gry
Na wysokość czternastej emerytury wpływa nie tylko podstawowe świadczenie, ale także renta wdowia. ZUS przy ustalaniu prawa do czternastki sumuje wszystkie wypłacane świadczenia. W praktyce oznacza to, że renta wdowia może obniżyć lub całkowicie pozbawić emeryta prawa do dodatkowych pieniędzy.
Średnia renta wdowia to około 350 zł. To sprawia, że emeryci z własnym świadczeniem w wysokości 2551 zł już wchodzą w próg pomniejszania czternastki. Z kolei maksymalna renta wdowia, która wynosi 5636,73 zł brutto, całkowicie wyklucza prawo do czternastej emerytury.
Ile naprawdę dostaniesz?
Obliczenia nie są skomplikowane. Od sumy pobieranych świadczeń (emerytury i renty wdowiej) odejmuje się próg 2900 zł. Uzyskana różnica pomniejsza kwotę czternastej emerytury.
Przykład: od 1 lipca emeryt otrzymuje świadczenie w wysokości 3000 zł zamiast dotychczasowych 2650 zł.
3000 zł – 2900 zł = 100 zł
1878,91 zł – 100 zł = 1778,91 zł brutto
Ostatecznie taki emeryt dostanie czternastkę niższą o 100 zł, czyli 1778,91 zł brutto.
Czternastka, podobnie jak w poprzednich latach, będzie zwolniona z zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy staraniach o pomoc społeczną, świadczenia alimentacyjne czy dodatek 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
