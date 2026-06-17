Rewolucja na warszawskim lotnisku. Koniec z jedną z najbardziej uciążliwych kontroli
Podróżni korzystający z Lotniska Chopina w Warszawie wkrótce odczują ważne zmiany. Dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa zniknie jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków podczas kontroli bagażu podręcznego. Nowa technologia ma skrócić kolejki, przyspieszyć odprawę i zwiększyć komfort milionów pasażerów podróżujących przez największy port lotniczy w Polsce.
Ważne zmiany na Lotnisku Chopina. Koniec z wyciąganiem laptopów podczas kontroli bezpieczeństwa
Podróżni korzystający z Lotniska Chopina w Warszawie mogą przygotować się na duże ułatwienia. W największym porcie lotniczym w Polsce trwa wymiana urządzeń do kontroli bezpieczeństwa, która ma skrócić kolejki i uprościć procedury przed wejściem do strefy odlotów. Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy bagażu podręcznego – pasażerowie nie będą już musieli wyciągać laptopów, tabletów czy aparatów fotograficznych podczas kontroli.
Nowoczesne skanery zastąpią dotychczasowy system
Lotnisko Chopina rozpoczęło instalację nowoczesnych skanerów bagażowych wykorzystujących technologię C3. Ze względu na swoje rozmiary urządzenia otrzymały nieoficjalny przydomek „Smoczyce”. Nowy system pozwala na tworzenie szczegółowego, trójwymiarowego obrazu zawartości walizki lub plecaka bez konieczności wyjmowania znajdującej się wewnątrz elektroniki.
Dzięki temu kontrola bezpieczeństwa ma przebiegać znacznie szybciej. Pasażerowie nie będą już zmuszeni do rozpakowywania bagażu podręcznego, co do tej pory było jedną z najbardziej czasochłonnych części całej procedury.
Koniec z jedną z najbardziej uciążliwych procedur
Wyciąganie laptopów, tabletów czy aparatów fotograficznych od lat powodowało zatory przy punktach kontroli bezpieczeństwa. Szczególnie w okresach wzmożonego ruchu podróżni musieli liczyć się z długim oczekiwaniem w kolejkach oraz koniecznością wcześniejszego przyjazdu na lotnisko.
Nowa technologia ma znacząco zwiększyć przepustowość stanowisk kontrolnych i poprawić komfort podróżnych. Zarząd lotniska liczy, że dzięki temu czas potrzebny na przejście kontroli zostanie zauważalnie skrócony.
W przyszłości możliwe kolejne ułatwienia
Przedstawiciele Polskich Portów Lotniczych zapowiadają, że wdrożenie nowych urządzeń może otworzyć drogę do kolejnych zmian. Jedną z nich może być podniesienie limitu płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Obecnie obowiązujące przepisy nadal pozostają bez zmian, jednak nowoczesne skanery pozwalają na dokładniejszą analizę zawartości bagażu.
Jeżeli odpowiednie procedury zostaną zatwierdzone na poziomie europejskim, podróżni mogą w przyszłości zyskać jeszcze większą swobodę podczas przygotowywania się do lotu.
Lotnisko Chopina notuje rekordowe wyniki
Zmiany nie są przypadkowe. Warszawskie lotnisko obsługuje coraz większą liczbę pasażerów. Od stycznia do maja 2026 roku przez port przewinęło się ponad 9,3 mln osób, co oznacza wzrost o ponad 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Podczas czerwcowego długiego weekendu Lotnisko Chopina po raz pierwszy w swojej historii obsłużyło ponad 90 tys. pasażerów w ciągu jednego dnia. Zarząd portu podkreśla, że przy tak dużym ruchu inwestycje w nowoczesne systemy kontroli bezpieczeństwa są koniecznością.
Co to oznacza dla pasażerów?
Najważniejsza zmiana dla podróżnych to szybsza i wygodniejsza kontrola bezpieczeństwa. Po uruchomieniu nowych skanerów pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego laptopów, tabletów ani aparatów fotograficznych. Oznacza to krótsze kolejki, mniej stresu przed odlotem i sprawniejsze przechodzenie przez strefę kontroli.
To jedna z największych zmian na Lotnisku Chopina od lat i wyraźny sygnał, że warszawski port przygotowuje się na dalszy wzrost liczby podróżnych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.