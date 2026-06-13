Rewolucja w mBanku. Aplikacja sama wykryje oszusta na linii i wyświetli ostrzeżenie
mBank wprowadził innowacyjne narzędzie, które ma ostatecznie ukrócić plagę telefonicznych oszustw. Nowa funkcja w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym analizuje połączenia przychodzące. Jeśli klient odbierze telefon od rzekomego konsultanta, a system wykryje, że to próba podszycia się pod instytucję, na ekranie smartfona pojawi się jasny komunikat: „nie rozmawiasz teraz z mBankiem”
Wyłudzanie pieniędzy metodą na „pracownika banku” to od lat jeden z największych problemów polskiej cyberprzestrzeni. Oszuści masowo wykorzystują tzw. spoofing telefoniczny – technikę, która pozwala im sfałszować numer ID nadawcy, przez co na ekranie telefonu ofiary wyświetla się oficjalna nazwa lub numer infolinii banku. mBank postanowił uderzyć w ten proceder nowym, automatycznym mechanizmem obronnym.
Nowe rozwiązanie działa w prosty, ale niezwykle skuteczny sposób. Jeśli odbierzemy podejrzane połączenie i w trakcie rozmowy zalogujemy się do aplikacji mBanku, system natychmiast zweryfikuje, czy po drugiej stronie słuchawki faktycznie znajduje się certyfikowany konsultant. Jeżeli połączenie nie pochodzi z serwerów mBanku, na samej górze pulpitu głównego wyświetli się ostrzeżenie o treści: „nie rozmawiasz teraz z mBankiem”.
„Jeśli widzisz ten komunikat, nie wierz osobie, która przedstawia się jako pracownik mBanku. To oszustwo – jak najszybciej się rozłącz” – apeluje bank w oficjalnym komunikacie.
Uzupełnienie, a nie zastępstwo dla dotychczasowych barier
Do tej pory mBank pozwalał na weryfikację pracownika poprzez wysłanie mobilnego powiadomienia push, które klient musiał zatwierdzić w aplikacji. Problem pojawiał się jednak wtedy, gdy zmanipulowany przez oszusta użytkownik nie zauważył braku takiego powiadomienia i kontynuował niebezpieczną rozmowę.
Nowa funkcja nie likwiduje dotychczasowego systemu push, lecz stanowi jego kluczowe rozwinięcie. Działa dwutorowo: potwierdza autentyczny kontakt z bankiem i jednocześnie aktywnie alarmuje o zagrożeniu. Co ważne, informacja ta wyświetli się na pulpicie przy każdej rozmowie przychodzącej, o ile w jej trakcie wejdziemy do aplikacji.
System uczy się reakcji użytkowników
O wdrożeniu nowego rozwiązania poinformowała na platformie LinkedIn Magdalena Korona, członkini Rady Fundacji mBanku. Ekspertka podkreśliła, że zespół odpowiedzialny za projekt będzie teraz bacznie obserwował, jak klienci reagują na nowy typ komunikatów.
Wdrożone rozwiązanie ma charakter rozwojowy. Jeśli analizy wykażą taką potrzebę, w przyszłości ekran informujący o potencjalnej próbie wyłudzenia danych lub pieniędzy może zostać zmodyfikowany tak, aby był jeszcze bardziej widoczny, agresywny wizualnie i trudniejszy do zignorowania przez użytkownika. Funkcja jest już aktywna dla wszystkich posiadaczy zaktualizowanej wersji aplikacji.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.