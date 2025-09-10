Rewolucja w polskich firmach. Rusza pilotaż skróconego czasu pracy za milion złotych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło program, który może zmienić oblicze polskiego rynku pracy. Od 14 sierpnia do 15 września firmy z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie testowania skróconego czasu pracy. Każda organizacja może otrzymać nawet milion złotych na wprowadzenie rewolucyjnych zmian w organizacji pracy.
SKRÓCON CZA PRAC
— Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) September 10, 2025
To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce – mówiła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa.
Mniej godzin pracy – to samo wynagrodzenie
Najważniejsza zasada programu brzmi jasno: mniej godzin pracy, ale to samo wynagrodzenie! Ministerstwo przewiduje różne modele skrócenia czasu pracy, dopasowane do specyfiki poszczególnych branż i organizacji.
Można zredukować liczbę godzin pracy w jednym dniu, można rozłożyć to na wiele dni w tygodniu, innym rozwiązaniem będzie przyznanie dodatkowych dni urlopu – wyjaśniało ministerstwo. Uczestnicy pilotażu sami wybiorą model skrócenia czasu pracy najlepiej dopasowany do ich organizacji.
Konkretne modele do wyboru
Program oferuje elastyczne rozwiązania:
- 6 godzin pracy dziennie zamiast standardowych 8 godzin
- 4-dniowy tydzień pracy z trzydniowym weekendem
- Dodatkowe dni urlopu dla firm produkcyjnych, gdzie trudno skrócić dzienny wymiar godzin
- Inne modele dostosowane do specyfiki danego pracodawcy
Milion złotych dla jednej firmy
Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy wynosi 1 milion złotych. Koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może jednak przekroczyć 20 tysięcy złotych.
Środki można przeznaczyć na dwa rodzaje kosztów. Pierwsze to koszty merytoryczne – badania, analizy i ekspertyzy dotyczące wdrożenia skróconego czasu pracy, szkolenia dla pracowników oraz dofinansowanie ich wynagrodzeń w czasie trwania pilotażu.
Drugi typ to koszty obsługi – związane z informowaniem, promocją, koordynacją, rekrutacją, monitorowaniem, oceną i rozliczeniem projektu. Łączna wysokość kosztów obsługi nie może przekroczyć 10 procent wartości całego projektu.
Kto może się zgłosić
O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy – zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Warunki są jednak restrykcyjne:
- Prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
- Zatrudnianie co najmniej 75% pracowników na podstawie umowy o pracę
- Brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem
- Współpraca z urzędami pracy (obecna lub deklarowana)
Harmonogram pilotażu w trzech etapach
Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy:
I etap (do 31 grudnia 2025): Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – analiza potrzeb, przygotowanie regulaminów, szkolenia pracowników.
II etap (styczeń-grudzień 2026): Testowanie wprowadzonego skróconego czasu pracy w środowisku pracy – właściwy pilotaż trwający cały 2026 rok.
III etap (do 15 maja 2027): Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – przygotowanie sprawozdań i wniosków z testów.
Już działają pierwsze przykłady
Ministerstwo wskazuje na firmy, które z własnej inicjatywy wdrożyły skrócony czas pracy. Herbapol Poznań osiągnął najlepsze wyniki finansowe od kilkunastu lat w 2024 roku, a także zmniejszył rotację i absencję wśród zatrudnionych.
Podobne rozwiązania testują urzędy miast we Włocławku, Ostrzeszowie, Świebodzicach, Szczecinku czy Lesznie, a także wiele spółek podległych tym samorządom.
Wzorem zachodnich krajów
Polska idzie śladami krajów takich jak Francja (gdzie po wprowadzeniu 35-godzinnego tygodnia pracy PKB wzrosło o 81 procent), Dania (37 godzin tygodniowo) czy Belgia (38 godzin tygodniowo).
Jak wskazuje Jędrzej Jankowski-Guzy, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych MRPiPS, wbrew obiegowym opiniom, skrócony czas pracy nie wpływa negatywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw.
Co to oznacza dla ciebie?
Dla pracowników: Jeśli twoja firma weźmie udział w pilotażu, możesz pracować krócej za to samo wynagrodzenie. Więcej czasu na rodzinę, hobby i rozwój osobisty.
Dla pracodawców: Możliwość otrzymania nawet miliona złotych na testowanie nowatorskich rozwiązań. Potencjalnie wyższa efektywność pracowników, mniejsza rotacja i absencja.
Dla firm produkcyjnych: Elastyczne podejście – można wydłużać okresy urlopów zamiast skracać dzienny wymiar godzin.
Dla sektora publicznego: Jednostki samorządowe mogą testować rozwiązania w swoich urzędach i spółkach podległych.
Dla przyszłości rynku pracy: Po zakończeniu pilotażu resort zamierza przedstawić konkretne propozycje legislacyjne najpóźniej do listopada 2027 roku.
Jak złożyć wniosek
Nabór trwa od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku. Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez generator dostępny na stronie Witkac.pl. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie opublikowana nie później niż 15 października 2025 roku.
Na pierwszy rok pilotażu ministerstwo przeznaczyło 10 milionów złotych z Funduszu Pracy. To pierwsza tak kompleksowa próba rewolucjonizacji polskiego rynku pracy od dziesięcioleci.
Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie, jednak nie zawsze w parze z liczbą spędzonych w pracy godzin idzie efektywność – podkreśla ministerstwo. Brakuje nam czasu na odpoczynek, czasu dla bliskich i dla nas samych.
Program pilotażowy może być pierwszym krokiem do systemowej zmiany organizacji pracy w Polsce, podobnej do tej, która dokonała się w krajach zachodnich.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.