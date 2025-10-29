Rewolucja w prawie! Od teraz dłużnik już się nie ukryje.
Dłużnik nie ukryje się już za hipoteką. Sąd Najwyższy zmienia zasady gry. To orzeczenie może wstrząsnąć rynkiem nieruchomości i światem wierzycieli.
Sąd Najwyższy podjął decyzję, która zamyka dłużnikom jedną z najczęściej wykorzystywanych furtek prawnych. Od teraz samo obciążenie nieruchomości hipoteką nie wystarczy, by uniknąć odpowiedzialności.
Rewolucyjna decyzja Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy orzekł, że zbycie nieruchomości z hipoteką może być uznane za działanie na szkodę wierzycieli, jeśli prowadzi do zmniejszenia majątku dłużnika lub utrudnia egzekucję. To fundamentalna zmiana. Do tej pory dłużnicy często tłumaczyli się, że nieruchomość i tak była obciążona kredytem, więc jej sprzedaż nie pokrzywdziła wierzycieli. Od teraz ten argument nie będzie już skuteczny.
Nowa linia orzecznicza oznacza, że dłużnik nie może już liczyć na ochronę tylko dlatego, że jego majątek jest hipotetycznie „bez wartości” z powodu zadłużenia wobec banku. Jeśli sprzedaż nieruchomości utrudniła spłatę innych zobowiązań, sąd może uznać to za działanie w złej wierze.
Co to oznacza dla wierzycieli i dłużników
Dla wierzycieli to przełom. Zyskują nowe możliwości odzyskiwania należności, nawet jeśli dłużnik próbował ukryć majątek, zasłaniając się hipoteką. Będzie można skuteczniej podważać takie transakcje i dochodzić swoich praw. Wierzyciele zyskują też silniejszą pozycję w procesach dotyczących tzw. skargi pauliańskiej, która pozwala odzyskać majątek przeniesiony przez dłużnika na inne osoby.
Dla dłużników to sygnał ostrzegawczy. Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym, darowizny lub inne próby „zabezpieczenia” majątku mogą zostać uznane za unikanie odpowiedzialności. Sąd będzie badał, czy dana czynność doprowadziła do pokrzywdzenia wierzycieli.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś wierzycielem, możesz odzyskać większą kontrolę nad procesem egzekucji. Jeżeli jesteś dłużnikiem musisz liczyć się z tym, że każda transakcja będzie teraz oceniana pod kątem uczciwości. Sąd Najwyższy wprowadził tym samym nowy standard, który ma chronić rzetelnych wierzycieli i ukrócić praktyki polegające na ukrywaniu majątku za pomocą hipoteki.
To przełomowe orzeczenie zmienia układ sił. Po latach, gdy dłużnicy wykorzystywali luki prawne, prawo wreszcie zaczyna działać na korzyść tych, którzy dochodzą sprawiedliwości.
