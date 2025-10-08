Rewolucja w sprzedaży alkoholu? Minister zdrowia ujawnia plany.
Co dalej z projektem przepisów antyalkoholowych? Minister Zdrowia zabrała głos. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wróci do konsultacji publicznych zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podczas debaty w Sejmie.
Projekt ma zostać ponownie udostępniony do konsultacji już w przyszłym tygodniu. Debata dotyczyła działań planowanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2025 roku, które mają ograniczyć m.in. sprzedaż tzw. alkotubek, zakazać promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także wykluczyć handel alkoholem na stacjach paliw. Projekt poselski autorstwa Lewicy, złożony pod koniec września, proponuje całkowity zakaz promocji alkoholu, zakaz sprzedaży nocnej w godzinach 22-6, obowiązkową weryfikację wieku przy zakupie oraz zakaz obrotu alkoholem poniżej podatku akcyzowego i VAT. Jednocześnie projekt przygotowany przez resort zdrowia przewiduje zakaz promocji piwa w formie rabatów, pakietów, gier losowych i programów lojalnościowych, a także podniesienie kar grzywny do zakresu 20 000-750 000 zł, co dotychczas było 10 000-500 000 zł.
Ministerstwo zwraca uwagę, że projekt jest skomplikowany napłyneło bardzo wiele uwag. Celem ma być wypracowanie rozwiązań trwałych i skutecznych, a nie takich, które będzie trzeba co chwila poprawiać. Wiceminister podkreśliła, że prace nad zmianami są wieloetapowe, zwłaszcza że w grę wchodzą nie tylko regulacje samego rynku alkoholu, ale także kwestie promocji, reklamy i odpowiedzialności sprzedawców.
Trwają analizy zgłoszonych uwag. Resort zdrowia i rząd muszą teraz wyważyć między oczekiwaniami społecznymi, presją branżową i efektywnością proponowanych rozwiązań. W perspektywie stoi decyzja parlamentu czy projekt wejdzie pod obrady komisji zdrowia i zacznie procedowanie ustawowe.
Jeśli jesteś konsumentem, przedsiębiorcą w branży handlu alkoholowego lub działasz w sektorze zdrowia publicznego proponowane zmiany mogą mieć realne przełożenie na życie codzienne. Ograniczenia promocji mogą wpłynąć na ceny i dostępność alkoholu w sklepach. Z kolei surowsze sankcje mogą odstraszyć tych, którzy obchodzą obecne prawo. To też moment, by przyglądać się aktywnie procesowi legislacyjnemu zgłaszać uwagi podczas konsultacji i domagać się równowagi między skutecznością a rozsądkiem.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.