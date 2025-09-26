Rewolucja w zapisach do lekarza. Sejm przyjął ustawę, która zmieni wszystko!
Umówić się do lekarza bez nerwów i długich telefonów? Już wkrótce stanie się to możliwe. Sejm właśnie przyjął ustawę, która zmieni sposób rejestracji pacjentów w całej Polsce i może zrewolucjonizować dostęp do specjalistów.
Rewolucja w rejestracji do lekarza – Sejm przyjął ustawę o e-rejestracji
Polacy już wkrótce zyskają zupełnie nowy sposób zapisywania się na wizyty lekarskie w ramach NFZ. Sejm uchwalił ustawę o e-rejestracji, która wprowadza centralny system zapisów dostępny przez Internetowe Konto Pacjenta. Nowe przepisy mają nie tylko uprościć proces rejestracji, ale też ujednolicić kolejki do lekarzy i wyeliminować sytuację, w której jedna placówka ma wolne terminy, a pacjenci w innej czekają miesiącami.
Nowe regulacje przewidują, że pacjent będzie mógł zapisać się na wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie albo mailowo. Podczas rejestracji pacjent będzie miał możliwość zaznaczenia swoich preferencji, takich jak dogodny termin, wybrana placówka czy konkretny lekarz. System zaproponuje najbliższy wolny termin, a jeśli nie będzie on dostępny, pacjent trafi do centralnego wykazu oczekujących. Zniknie więc obecny problem wielu osobnych list prowadzonych przez poszczególne przychodnie.
Kolejność przydzielania terminów będzie zależeć od daty zgłoszenia, kategorii medycznej pacjenta, jego szczególnych uprawnień, a także wskazanych preferencji. W praktyce oznacza to większą przejrzystość i lepszą kontrolę nad całym procesem. Pacjent pozostanie w centralnym wykazie do czasu pojawienia się wizyty, która spełnia określone kryteria.
System będzie wdrażany etapami. Od 2026 roku obejmie kardiologię oraz programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą musiały przygotować swoje systemy do obsługi nowych zapisów, a od 1 lipca tego samego roku udział w centralnej rejestracji stanie się obowiązkowy w odniesieniu do wskazanych świadczeń. Plan zakłada, że do końca 2029 roku e-rejestracja obejmie całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce.
Podczas prac sejmowych wprowadzono trzy poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, które doprecyzowały dane w elektronicznych skierowaniach i określiły maksymalny czas, na jaki NFZ może wstrzymać płatność dla placówek, które nie udostępniają harmonogramów. Odrzucono natomiast propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące dodania do aplikacji mObywatel funkcji weryfikacji uprawnień do programów profilaktycznych.
Za przyjęciem ustawy głosowało 250 posłów, 172 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciw. Teraz projekt trafi do Senatu, który zdecyduje o jego ostatecznym kształcie. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że celem zmian jest pełna cyfryzacja systemu rejestracji, która ma poprawić dostęp do lekarzy, zwiększyć przejrzystość kolejek i dać pacjentom realną kontrolę nad procesem umawiania wizyt.
