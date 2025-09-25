Rewolucyjny pomysł dla matek. 600 zł więcej za każde dziecko
W Polsce może zostać wprowadzony program, który odmieni życie tysięcy kobiet. Nowa propozycja zakłada, że matki otrzymają specjalny bonus emerytalny – 600 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko. To rozwiązanie miałoby chronić te kobiety, które zrezygnowały z pracy zawodowej, aby poświęcić się rodzinie, a dziś pozostają bez realnego zabezpieczenia finansowego.
Petycja, która może zmienić system
Do Kancelarii Prezydenta trafiła obywatelska petycja, w której zaproponowano wprowadzenie comiesięcznych wypłat dla matek, uzależnionych od liczby dzieci. Autorzy projektu podkreślają, że byłoby to nie tylko wsparcie finansowe, ale także forma docenienia wysiłku kobiet, które poświęciły życie wychowaniu potomstwa.
Świadczenie byłoby powiązane z płacą minimalną, która obecnie wynosi 4666 zł. Wstępne wyliczenia wyglądają następująco:
-
matka jednego dziecka – 2333 zł miesięcznie,
-
matka dwójki dzieci – 4666 zł miesięcznie,
-
matka trójki dzieci – nawet 6999 zł miesięcznie.
Dodatkowo każda kobieta mogłaby liczyć na stały dodatek emerytalny: 600 zł za każde dziecko. W praktyce oznaczałoby to, że mama trójki dzieci miałaby emeryturę wyższą o 1800 zł.
Dlaczego to ważne?
Autorzy petycji wskazują, że wiele kobiet po latach poświęceń zostaje z emeryturą na poziomie zerowym lub bardzo niskim. W jednym z przykładów przywołano historię emerytki, która nie ma żadnego świadczenia, a jedynym źródłem utrzymania rodziny są 3300 zł emerytury jej męża.
Celem programu byłoby zagwarantowanie, że takie sytuacje nie będą się powtarzać. „To forma rekompensaty za lata pracy na rzecz rodziny i społeczeństwa” – podkreślają inicjatorzy.
Eksperci widzą też zagrożenia
Zdaniem dr. Marcina Wojewódki z Instytutu Emerytalnego pomysł jest bardzo prospołeczny i hojny, ale nie brakuje wątpliwości. Najważniejsze pytania dotyczą źródeł finansowania tak kosztownego projektu i tego, czy nie spowoduje on nierówności wobec osób, które nie mają dzieci, ale przez lata płaciły podatki i składki.
Ekspert przypomina również, że programy takie jak 800 Plus poprawiły sytuację materialną rodzin, ale nie przełożyły się na wzrost dzietności. – „Potrzebujemy rozwiązań, które faktycznie zachęcą do posiadania dzieci, a jednocześnie nie obciążą nadmiernie budżetu państwa” – zaznacza.
Co to oznacza dla matek?
Jeśli propozycja zostanie przyjęta, matki mogą liczyć na stabilne i długoterminowe wsparcie finansowe. Oznacza to, że wychowanie dzieci nie będzie już wiązało się z ryzykiem pozostania bez emerytury.
To także jasny sygnał, że państwo zaczyna traktować opiekę nad dziećmi jako pełnoprawną pracę, która powinna być doceniana finansowo.
