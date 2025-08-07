Rodzice, czas ucieka! Tylko do końca sierpnia możecie dostać 347 zł na dziecko [07.08.2025]
Zostały już tylko ostatnie tygodnie, by skorzystać z programu, który realnie odciąża domowy budżet rodziców i opiekunów dzieci. Termin składania wniosków zbliża się nieubłaganie, a stawka jest wysoka – nawet 347 zł miesięcznie na każde dziecko. Kto może zyskać? Jak nie przegapić ważnej daty i zapewnić sobie wsparcie z PFRON? Szczegóły poniżej.
347 zł co miesiąc na dziecko. Kończy się czas na złożenie wniosku
Rodzice i opiekunowie mają coraz mniej czasu. Do końca sierpnia można jeszcze starać się o comiesięczne wsparcie z programu „Aktywny samorząd”. To nawet 347 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – pieniądze wypłacane są przez PFRON, ale nie każdy może je otrzymać. Sprawdzamy, kto ma szansę i jak zdążyć przed terminem.
Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?
Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo i jednocześnie sprawują opiekę nad dzieckiem. Aby otrzymać świadczenie, trzeba mieć orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz pełnić rolę opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego dziecka uczęszczającego do placówki opiekuńczej.
PFRON finansuje koszty pobytu dziecka m.in. w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, a także u dziennego opiekuna lub niani. Celem programu jest ułatwienie opiekunom powrotu do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.
Jak złożyć wniosek? Nie trzeba wychodzić z domu
Wniosek składa się wyłącznie online – za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), dostępnego przez stronę internetową. Nie trzeba stać w kolejkach ani odwiedzać urzędów. Co ważne, system oferuje pomoc w wypełnianiu formularzy – dostępny jest kreator wniosków, infolinia i możliwość skorzystania z mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej.
Osoby, które potrzebują dodatkowego wsparcia, mogą także skontaktować się z jednym z punktów informacyjnych SOW działających przy oddziałach PFRON i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. W punktach dostępne są wzory dokumentów i pomoc pracowników.
Kiedy mija termin?
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2025 roku. To ostateczna data – po jej przekroczeniu nie będzie już możliwości uzyskania dopłaty w bieżącym naborze. Warto więc nie czekać do ostatniej chwili i złożyć dokumenty jak najszybciej.
Gdzie szukać pomocy? Lista instytucji
Program „Aktywny samorząd” realizowany jest lokalnie przez PCPR-y i MOPR-y. Każde województwo ma swoje punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać informacje, pomoc przy wypełnieniu wniosku oraz wsparcie techniczne. W województwie lubuskim działają m.in. centra pomocy w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Nowej Soli, Żarach czy Międzyrzeczu.
