Rodzice w szoku! Tak możesz przekazać dziecku pieniądze. Fiskus nic nie zrobi
Rodzice mogą przekazywać dzieciom pieniądze bez podatku, i to wielokrotnie — pod warunkiem, że przestrzegają jednego kluczowego przepisu. W 2025 roku obowiązuje nowy limit kwoty wolnej od podatku od darowizn, a jego przekroczenie bez zgłoszenia do urzędu skarbowego może skończyć się karą. Sprawdź, ile dokładnie możesz podarować dziecku, by fiskus nie upomniał się o swoje.
Pieniądze dla dziecka bez podatku. Ile razy można dać i na jakich zasadach?
Wielu rodziców zastanawia się, ile razy w roku można przekazać dziecku pieniądze, nie płacąc przy tym podatku. Choć przepisy nie ograniczają liczby takich darowizn, kluczowy jest limit kwoty wolnej od podatku oraz dopełnienie formalności wobec urzędu skarbowego. W 2025 roku obowiązują nowe zasady, które warto znać, by uniknąć niepotrzebnych problemów z fiskusem.
Ile razy można przekazać dziecku pieniądze bez podatku?
Darowizny na rzecz dziecka można przekazywać dowolnie często, jednak istotna jest ich łączna wartość w ciągu pięciu lat. Jeśli suma przekazanych pieniędzy od jednego darczyńcy (np. matki lub ojca) nie przekroczy 36 120 zł, nie ma obowiązku zgłaszania tego do urzędu skarbowego. Po przekroczeniu tego limitu należy złożyć formularz SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy.
Przekazanie pieniędzy w ramach tzw. „zerowej grupy podatkowej”, obejmującej najbliższą rodzinę (rodziców, dzieci, małżonka, rodzeństwo), jest całkowicie zwolnione z podatku, o ile zgłoszenie zostanie dokonane w terminie i darowizna zostanie udokumentowana przelewem bankowym.
Jakie są aktualne limity w 2025 roku?
Kwoty wolne od podatku od darowizn wynoszą:
- 36 120 zł – dla I grupy podatkowej (m.in. rodzice, dzieci, małżonek),
- 27 090 zł – dla II grupy (np. wujowie, siostrzeńcy),
- 5 733 zł – dla III grupy (osoby niespokrewnione).
Po przekroczeniu kwoty wolnej obowiązuje podatek, którego wysokość zależy od grupy podatkowej i wartości darowizny. Dla najbliższej rodziny, po zgłoszeniu darowizny, nadal można uniknąć podatku w całości.
Jak uniknąć problemów z fiskusem?
Aby nie zapłacić podatku, wystarczy:
- przekazać darowiznę przelewem na konto dziecka,
- zachować dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu),
- zgłosić darowiznę na formularzu SD-Z2 w urzędzie skarbowym – jeśli łączna kwota przekroczy 36 120 zł w ciągu pięciu lat.
Warto pamiętać, że w przypadku darowizn gotówkowych brak potwierdzenia przelewu może skutkować utratą prawa do zwolnienia podatkowego, nawet jeśli przekazano pieniądze w rodzinie.
Co grozi za brak zgłoszenia darowizny?
Niezgłoszenie darowizny po przekroczeniu limitu może skończyć się obowiązkiem zapłaty podatku wraz z odsetkami, a nawet karą finansową. Urząd skarbowy ma prawo do weryfikacji takich transakcji nawet kilka lat wstecz, dlatego lepiej dochować formalności.
Nowe przepisy mają zachęcać do przejrzystego przekazywania środków w rodzinie i jednocześnie utrudnić ukrywanie dużych sum w gotówce. Dzięki temu darowizny na rzecz dzieci – np. na mieszkanie, edukację czy start w dorosłość – można przekazywać legalnie, bez ryzyka podatkowego.
