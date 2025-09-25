Rodzice zyskali fortunę od państwa. Nawet 2700 zł miesięcznie na dziecko – bez progów i skomplikowanych wniosków
Rodzice małych dzieci w Polsce mogą dziś liczyć na wsparcie finansowe, jakiego jeszcze nie było. Program „Aktywny Rodzic” całkowicie zmienił system świadczeń – pieniądze trafiają do rodzin bez względu na ich zarobki, a formalności są ograniczone do minimum. W połączeniu z 800 plus, rodzina może otrzymać nawet 2700 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Rewolucja w pomocy dla rodzin
Od października 2024 roku obowiązuje program „Aktywny Rodzic”, który wprowadził trzy nowe formy wsparcia. To przełom, bo świadczenia nie są już uzależnione od wysokości dochodów. Każda rodzina, niezależnie od sytuacji finansowej, może z nich korzystać, jeśli spełnia kryteria dotyczące wieku dziecka i sposobu sprawowania opieki.
Trzy filary programu
-
Aktywny rodzic – przeznaczony dla osób pracujących, które mają dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wypłata wynosi 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności aż 1900 zł.
-
Aktywnie w żłobku – dopłata do opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Maksymalnie 1500 zł miesięcznie, a przy dzieciach z niepełnosprawnością – 1900 zł. Co ważne, środki trafiają bezpośrednio do placówki.
-
Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy nie pracują i samodzielnie opiekują się dziećmi w wieku 12–35 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest przez 24 miesiące.
Do tego dochodzi świadczenie 800 plus, wypłacane na każde dziecko do 18. roku życia. W praktyce oznacza to, że rodzic może otrzymać od 1300 zł do nawet 2700 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Dodatkowe zabezpieczenia
Program nie tylko wspiera finansowo, ale też ułatwia rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi. Wciąż obowiązują urlopy rodzicielskie, ojcowskie, macierzyńskie i wychowawcze, a także dni wolne na opiekę nad dzieckiem. W połączeniu z nowymi świadczeniami daje to rodzinom większą elastyczność i poczucie bezpieczeństwa.
Jak złożyć wniosek?
Formalności ograniczono do minimum. Wniosek można złożyć elektronicznie – przez PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Można też wypełnić go w formie papierowej w oddziale ZUS. Świadczenia przyznawane są na rok, a później wniosek trzeba ponowić.
Dlaczego to tak ważne?
„Aktywny Rodzic” to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale też sposób na wzmocnienie stabilności rodzin. W obliczu rosnących kosztów życia, program ma realnie poprawić sytuację młodych rodziców i zachęcić do powiększania rodzin. Co istotne, świadczenia mogą być wypłacane zarówno matce, jak i ojcu, co sprzyja równemu podziałowi obowiązków wychowawczych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Każdy rodzic dziecka w wieku 12–35 miesięcy powinien sprawdzić, z którego filaru programu „Aktywny Rodzic” może skorzystać. To pieniądze, które mogą odciążyć domowy budżet o setki, a nawet tysiące złotych miesięcznie. W połączeniu z 800 plus, wsparcie sięga 2700 zł na jedno dziecko – bez progów dochodowych i skomplikowanych wniosków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.