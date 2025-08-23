Rodzina Stanisława Soyki ma ważną wiadomość. Łzy wzruszenia napływają do oczu
W imieniu rodziny oraz bliskich Stanisława Soyki opublikowano oficjalne podziękowania za ogromne wsparcie, które napłynęło w ostatnich dniach. W specjalnym oświadczeniu podkreślono wdzięczność za wszystkie kondolencje, słowa otuchy oraz obecność osób, które towarzyszyły rodzinie w tym trudnym czasie.
Wzruszające słowa rodziny
Rodzina artysty wyraziła głębokie podziękowania za każdy gest solidarności – zarówno za osobiste spotkania, jak i liczne wiadomości pełne ciepłych słów. Jak podkreślono, wyrazy wsparcia miały ogromne znaczenie i pomogły bliskim przetrwać pierwsze dni po nagłej śmierci Stanisława Soyki.
„W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława Soyki pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie kondolencje, słowa wsparcia, obecność i każdy gest otuchy, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach” – napisano w komunikacie.
Stanisław Soyka – legenda polskiej sceny muzycznej
Stanisław Soyka, wybitny wokalista, kompozytor, pianista i aranżer, zmarł 21 sierpnia 2025 roku w Sopocie, tuż przed planowanym koncertem na festiwalu Top of the Top. Jego nagła śmierć wstrząsnęła zarówno środowiskiem muzycznym, jak i fanami w całej Polsce.
Soyka przez ponad 40 lat kariery nagrał kilkadziesiąt albumów i stworzył wiele ponadczasowych utworów, takich jak „Tolerancja”, „Play It Again” czy „Absolutnie nic”. Był artystą wszechstronnym, który łączył jazz, pop, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
Prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie okoliczności śmierci artysty. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek, a wyniki mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny zgonu. Bliscy poprosili media i fanów o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym okresie.
