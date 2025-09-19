Rosja prowokuje, MEN reaguje. Nowa podstawa programowa może wejść szybciej!
MEN rozważa przyspieszenie wprowadzenia nowej podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Decyzja ma związek z rosnącymi napięciami geopolitycznymi i zagrożeniem ze strony Rosji.
MEN przyspiesza zmiany w edukacji. Powodem napięcia geopolityczne
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa przyspieszenie wprowadzenia nowej podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Powód? Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna i prowokacje Rosji wobec Polski.
Nowa podstawa programowa przygotowana przez ekspertów
Instytut Badań Edukacyjnych opracował projekt reformy, która ma wejść w życie w 2026 roku. Zakłada on m.in. praktyczne przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na zajęciach młodzież będzie uczyć się udzielania pierwszej pomocy w przypadku postrzału, szukania bezpiecznego schronienia, pakowania plecaków ewakuacyjnych oraz rozpoznawania sygnałów alarmowych.
Pierwotnie zmiany miały być wprowadzane stopniowo – od 1 września 2026 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, a rok później w szkołach ponadpodstawowych. Jednak wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała w Radiu Zet, że MEN rozważa wcześniejsze rozpoczęcie reformy.
Edukacja dla bezpieczeństwa z nowymi treściami
Obecnie przedmiot ten funkcjonuje w klasach ósmych podstawówek i pierwszych ponadpodstawówek. Jego program był już modyfikowany po wybuchu wojny w Ukrainie – wprowadzono wówczas elementy związane m.in. ze strzelectwem. Teraz zmiany mają być bardziej kompleksowe i dostosowane do aktualnych zagrożeń.
– Bardzo poważnie zastanawiamy się, czy nie zmienić podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa wcześniej – poinformowała Lubnauer. Wskazała przy tym, że tematy takie jak przygotowanie „plecaka awaryjnego” czy znajomość sygnałów ostrzegawczych mogą okazać się niezbędne.
Decyzja należy do minister Barbary Nowackiej
Ostateczne słowo w sprawie przyspieszenia reformy należy do minister edukacji Barbary Nowackiej. Jeśli zdecyduje się na szybsze wdrożenie zmian, MEN ma niezwłocznie zakomunikować szczegóły.
Lubnauer podkreśliła, że edukacja dla bezpieczeństwa – dawniej znana jako przysposobienie obronne – zyskuje dziś szczególne znaczenie. – Ze względu na zagrożenie, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę, to jeden z najważniejszych przedmiotów w szkole – zaznaczyła.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.