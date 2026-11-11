Rosja uderza w Polskę 11 listopada. FSB ogłasza „rozbicie polskiej siatki”, Warszawa mówi o prowokacji
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że w obwodzie królewieckim rozbiła siatkę działającą na rzecz polskich służb specjalnych. Według Moskwy zatrzymano dwie osoby podejrzewane o szpiegostwo. Polska nie potwierdza jednak rosyjskiej wersji wydarzeń. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych określił przekaz FSB jako „kolejną prowokację i dezinformację”.\
Komunikat został opublikowany przez rosyjskie służby 11 listopada, w dniu polskiego Narodowego Święta Niepodległości. Informację rozpowszechniła również Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce.
Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć: poniższe informacje dotyczące rzekomej polskiej działalności wywiadowczej pochodzą wyłącznie ze strony rosyjskiej i nie zostały niezależnie potwierdzone. Polskie władze apelują o szczególną ostrożność przy ich rozpowszechnianiu.
FSB twierdzi, że zatrzymała dwóch „polskich agentów”
Według komunikatu Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji w obwodzie królewieckim miała działać rzekoma „siatka agenturalna polskich służb specjalnych”.
FSB twierdzi, że zatrzymano dwie osoby, które rosyjska służba określa jako agentów polskiej Służby Wywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Według rosyjskiej wersji osoby te miały gromadzić informacje dotyczące m.in. rosyjskich żołnierzy, obiektów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie.
FSB podała również, że wobec zatrzymanych wszczęto postępowania dotyczące podejrzenia szpiegostwa, a sąd miał zdecydować o ich tymczasowym aresztowaniu. Takie informacje podają także niezależne rosyjskie media opisujące komunikat FSB.
Nie wiadomo nawet, czy zatrzymani są obywatelami Polski
W rosyjskich przekazach pojawia się istotna niejasność.
Część rosyjskich mediów określa zatrzymanych jako Polaków. Jednocześnie niezależna „Nowaja Gazieta Europa” zwraca uwagę, że FSB w pierwotnym komunikacie nie podała nazwisk ani nawet narodowości zatrzymanych osób.
To jeden z powodów, dla których informacji nie należy obecnie przedstawiać jako potwierdzonego faktu.
Kolejnych siedmiu Polaków z zakazem wjazdu
FSB twierdzi ponadto, że siedmiu obywateli Polski oraz trzech obywateli Rosji miało utrzymywać kontakty z polskimi służbami.
Według rosyjskiej wersji osoby te otrzymały formalne ostrzeżenia dotyczące przepisów o szpiegostwie, zdradzie państwa i współpracy z obcym państwem.
Siedmiu Polakom miał zostać również wydany długoterminowy zakaz wjazdu do Rosji.
FSB podała dodatkowo, że w 2026 roku unieważniono rosyjskie wizy 14 obywatelom Polski, a sześciu innym zakazano wjazdu do Federacji Rosyjskiej za rzekome wspieranie polskich służb. Wszystkie te dane pochodzą ze strony rosyjskiej.
Polska: „kolejna prowokacja i dezinformacja”
Na rosyjski komunikat zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Podkreślił, że nie komentuje materiałów publikowanych w internecie przez rosyjskie służby, ale zwrócił uwagę na datę publikacji komunikatu.
„W dniu Narodowego Święta Niepodległości traktuję je szczególnie jako kolejną prowokację i dezinformację” – napisał.
Zaapelował jednocześnie o niepowielanie wrogiej narracji i niewpisywanie się w rosyjską propagandę.
MSZ sprawdza, czy w ogóle zatrzymano obywateli Polski
O jeszcze dalej idącą ostrożność zaapelowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że polska strona weryfikuje rosyjskie doniesienia.
Zwrócił uwagę, że jeżeli rzeczywiście zatrzymani zostali polscy obywatele, Rosja ma obowiązek oficjalnego poinformowania o tym strony polskiej zgodnie z obowiązującymi umowami.
W rozmowie z mediami rzecznik MSZ przestrzegał również, aby nie traktować komunikatów FSB i rosyjskich agencji państwowych jak informacji pochodzących z niezależnego źródła.
Data publikacji nie jest bez znaczenia
Rosyjska informacja pojawiła się właśnie 11 listopada, kiedy w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.
Na ten fakt zwróciły uwagę zarówno polskie służby, jak i niezależne media opisujące rosyjski komunikat. Meduza zatytułowała swoją informację wprost, podkreślając, że FSB ogłosiła zatrzymania właśnie w polskie Święto Niepodległości.
Dlatego na obecnym etapie nie można przesądzić, czy komunikat opisuje rzeczywiste działania kontrwywiadowcze, czy też jego forma i termin publikacji są elementem rosyjskiej operacji informacyjnej.
W tle prawdziwe zatrzymania osób podejrzanych o pracę dla Rosji w Polsce
Kontekst jest dodatkowo istotny, ponieważ w ostatnich dniach polskie służby poinformowały o realnych postępowaniach dotyczących działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu.
5 listopada ABW podała, że zatrzymała sześć osób – pięciu obywateli Polski i obywatelkę Rosji. Cztery osoby usłyszały zarzuty szpiegostwa. Według polskich organów grupa miała m.in. pomagać w dostarczaniu do Rosji komponentów o znaczeniu wojskowym.
10 listopada Prokuratura Krajowa poinformowała natomiast o dwóch obywatelach Ukrainy zatrzymanych w Mińsku Mazowieckim. Według śledczych mieli oni działać na rzecz rosyjskiego wywiadu, zbierać informacje dotyczące infrastruktury krytycznej i wojskowej oraz dokonywać aktów dywersji.
Tym bardziej rosyjski komunikat opublikowany dzień później należy przedstawiać z pełnym zaznaczeniem źródła i bez przyjmowania wersji FSB za ustalony fakt.
Na ten moment nie ma niezależnego potwierdzenia, że zatrzymane przez Rosjan osoby rzeczywiście pracowały dla polskich służb. Polska strona weryfikuje informacje, a przedstawiciel służb określa rosyjski przekaz jako prowokację i dezinformację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.