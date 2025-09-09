Rossmann kusi klientów ogromną promocją! Polacy ruszyli do sklepów
Rossmann ponownie zaskakuje swoich klientów – w drogeriach w całym kraju wystartowała wyjątkowa promocja, której nie sposób przegapić. Od 9 września aż do 3 października 2025 r. wszystkie produkty marek własnych są przecenione o 20%. Rabat obejmuje setki codziennie używanych artykułów z popularnych serii takich jak Isana, Babydream, Domol, For Your Beauty, Winston, Alouette i wiele innych.
To idealny moment, by uzupełnić domowe zapasy kosmetyków, środków czystości, produktów higienicznych czy akcesoriów dla dzieci. Promocją objęte są zarówno produkty dla kobiet, mężczyzn, jak i najmłodszych, co sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niższe ceny obowiązują do wyczerpania zapasów – kto pierwszy, ten lepszy!
Wśród najchętniej wybieranych produktów objętych promocją są m.in. żele pod prysznic Isana, chusteczki higieniczne Alouette, mleczka do czyszczenia Domol, szczoteczki do zębów For Your Beauty, pieluchy Babydream oraz karma i akcesoria dla zwierząt Winston. To właśnie z myślą o klientach szukających dobrej jakości w rozsądnej cenie Rossmann stworzył własne marki – teraz dostępne jeszcze taniej.
Promocja działa zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w aplikacji mobilnej Rossmann, dlatego nie trzeba nawet wychodzić z domu, by skorzystać z okazji. Wystarczy kilka kliknięć, by ulubione produkty dotarły prosto pod drzwi. To również świetna szansa na przetestowanie nowości lub powrót do sprawdzonych hitów z półek.
Co to oznacza dla czytelników?
Jeśli zależy Ci na oszczędnościach i jakości, warto zaplanować większe zakupy właśnie teraz. Produkty marek własnych Rossmanna cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, a przy obecnej inflacji każda okazja do obniżenia kosztów codziennych wydatków jest na wagę złota. Pamiętaj – promocja trwa tylko do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.