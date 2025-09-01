Rosyjski cyberatak sparaliżował lotnisko. Samolot szefowej KE w niebezpieczeństwie

1 września 2025

Samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na pokładzie musiał awaryjnie lądować w Bułgarii bez wsparcia systemu GPS. Według Financial Times przyczyną były rosyjskie zakłócenia sygnału, które unieruchomiły cały system nawigacyjny lotniska w Płowdiwie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rosyjski cyberatak sparaliżował lotnisko w Bułgarii. Samolot Ursuli von der Leyen lądował bez GPS

Do groźnego incydentu doszło w niedzielę na lotnisku w bułgarskim Płowdiwie. Samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na pokładzie musiał lądować awaryjnie bez wsparcia systemu GPS. Jak ustalił Financial Times, powodem były rosyjskie zakłócenia sygnału satelitarnego.

Awaryjne lądowanie w Bułgarii

Maszyna, którą von der Leyen leciała z Warszawy, przez blisko godzinę krążyła nad lotniskiem. Piloci nie mieli dostępu do systemów nawigacyjnych i zostali zmuszeni do wykonania lądowania ręcznego przy użyciu papierowych map. Jeden z urzędników, na których powołuje się Financial Times, stwierdził, że „cały system GPS na terenie lotniska przestał działać”, a zakłócenia były „niezaprzeczalną ingerencją”.

Rosyjskie zakłócenia sygnału GPS

Według źródeł gazety, to Rosja stała za cyberatakiem, który sparaliżował systemy nawigacyjne w regionie. Urzędnicy wskazali, że sytuacja miała charakter celowego działania i była wymierzona w lotnictwo cywilne. Incydent wpisuje się w rosnący katalog rosyjskich ataków zakłócających sygnał GPS w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Von der Leyen kontynuuje podróż

Mimo groźnego zdarzenia przewodnicząca Komisji Europejskiej nie zmieniła planów. Po wizycie w Bułgarii odleciała tym samym samolotem, którym lądowała awaryjnie.

Incydent z Płowdiwu ponownie uwypukla problem bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Europy. Eksperci ostrzegają, że zakłócanie sygnału GPS przez Rosję stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla lotnictwa cywilnego, ale także dla bezpieczeństwa militarnego NATO.

