Rosyjski dron spadł na dom w Polsce! Mieszkańcy w szoku, są uszkodzenia

10 września 2025 09:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z 9 na 10 września doszło do incydentu, który wielu Polaków zapamięta na długo. Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, co najmniej jeden z dronów wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł na teren miejscowości Wyryki w województwie lubelskim. Jak informuje Polsat News, dron uderzył w budynek mieszkalny, powodując poważne uszkodzenia dachu oraz znajdującego się obok samochodu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nikomu nic się nie stało, ale szkody są poważne

Na szczęście w wyniku uderzenia nie odnotowano ofiar. Informacje te potwierdził podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Budynek, mimo widocznych zniszczeń, nie zawalił się, a mieszkańcy zdążyli opuścić dom przed nadejściem służb.

Niepewność i strach: Co naprawdę spadło na dach?

Według starosty powiatu włodawskiego, Mariusza Zańki, nie ma jeszcze pewności, czy w dom uderzył cały dron, czy jedynie jego fragmenty. – „Nie wiemy, czy to sam dron spadł na dach, czy też były to jego odłamki. Trwają ustalenia” – powiedział na antenie Polsat News. Mieszkańcy Wyryk relacjonowali, że w nocy słyszeli potężny huk, a na niebie widzieli przelatujące polskie myśliwce.

Najpoważniejsze naruszenie granic RP od lat

Zdarzenie to miało miejsce w czasie zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy, podczas którego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odnotowało wielokrotne wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Polskie władze podkreślają, że to bezprecedensowy przypadek i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Co to oznacza dla Polaków?

Ten incydent pokazuje, że Polska – mimo członkostwa w NATO – nie jest całkowicie wolna od skutków wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Władze apelują o zachowanie spokoju, ale również o czujność. Każdy przypadek zauważenia podejrzanych obiektów należy niezwłocznie zgłaszać służbom, nie zbliżać się do nich ani ich nie dotykać.

