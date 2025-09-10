Rosyjski dron spadł na dom w Polsce! Mieszkańcy w szoku, są uszkodzenia
W nocy z 9 na 10 września doszło do incydentu, który wielu Polaków zapamięta na długo. Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, co najmniej jeden z dronów wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł na teren miejscowości Wyryki w województwie lubelskim. Jak informuje Polsat News, dron uderzył w budynek mieszkalny, powodując poważne uszkodzenia dachu oraz znajdującego się obok samochodu.
Nikomu nic się nie stało, ale szkody są poważne
Na szczęście w wyniku uderzenia nie odnotowano ofiar. Informacje te potwierdził podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Budynek, mimo widocznych zniszczeń, nie zawalił się, a mieszkańcy zdążyli opuścić dom przed nadejściem służb.
Niepewność i strach: Co naprawdę spadło na dach?
Według starosty powiatu włodawskiego, Mariusza Zańki, nie ma jeszcze pewności, czy w dom uderzył cały dron, czy jedynie jego fragmenty. – „Nie wiemy, czy to sam dron spadł na dach, czy też były to jego odłamki. Trwają ustalenia” – powiedział na antenie Polsat News. Mieszkańcy Wyryk relacjonowali, że w nocy słyszeli potężny huk, a na niebie widzieli przelatujące polskie myśliwce.
Najpoważniejsze naruszenie granic RP od lat
Zdarzenie to miało miejsce w czasie zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy, podczas którego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odnotowało wielokrotne wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Polskie władze podkreślają, że to bezprecedensowy przypadek i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.
Co to oznacza dla Polaków?
Ten incydent pokazuje, że Polska – mimo członkostwa w NATO – nie jest całkowicie wolna od skutków wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Władze apelują o zachowanie spokoju, ale również o czujność. Każdy przypadek zauważenia podejrzanych obiektów należy niezwłocznie zgłaszać służbom, nie zbliżać się do nich ani ich nie dotykać.
