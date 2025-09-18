Rozpoczyna się wizyta Prezydenta Nawrockiego w USA! Spotkanie z Polonią w Amerykańskiej Częstochowie i wystąpienie w ONZ.
Prezydent Karol Nawrocki wyrusza do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To jedno z najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych roku, podczas którego światowi przywódcy przedstawiają swoje wizje dotyczące bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i globalnych wyzwań.
Spotkanie z Polonią w Amerykańskiej Częstochowie
Zanim Karol Nawrocki zabierze głos na forum ONZ, spotka się z Polonią w Doylestown w stanie Pensylwania. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Tamtejsze sanktuarium, zwane Amerykańską Częstochową, od lat jest duchowym centrum Polaków mieszkających za oceanem i miejscem pielgrzymek tysięcy rodaków.
Prezydent podkreśla, że spotkania z Polonią mają dla niego szczególne znaczenie. To okazja do rozmów o roli polskich społeczności w budowaniu pozycji kraju na świecie oraz o ich zaangażowaniu w sprawy ojczyzny.
Polska na forum międzynarodowym
W Nowym Jorku Karol Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej, prezentując stanowisko Polski w kluczowych sprawach globalnych. Tematy bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i solidarności z sojusznikami będą stanowiły główne elementy jego przemówienia.
Pierwsza dama w delegacji
W podróży prezydentowi towarzyszy pierwsza dama Marta Nawrocka. Obecność pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych ma wzmocnić wizerunek Polski jako kraju aktywnie uczestniczącego w globalnych dyskusjach, a jednocześnie pielęgnującego więzi z Polonią.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.