Rusza bon senioralny! Seniorzy dostaną nawet 2 150 zł miesięcznie. Przełom w polityce społecznej.
Bon senioralny od 2026 roku. Kto może liczyć na 2 150 zł wsparcia? Od 1 stycznia 2026 roku ruszy nowy program pomocy dla osób starszych. Bon senioralny, którego maksymalna wartość wyniesie 2 150 zł miesięcznie, ma finansować usługi opiekuńcze w domu.
To rozwiązanie skierowane do seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Kto otrzyma bon senioralny?
Program obejmie osoby, które ukończyły 75. rok życia i mają niezaspokojone potrzeby opiekuńcze. Nie wystarczy jednak sam wiek. Kryterium przyznania bonu będzie także sytuacja dochodowa. W 2026 roku limit dochodu seniora wyniesie 3 500 zł brutto, a w kolejnych latach próg ten będzie stopniowo rosnąć: do 4 000 zł w 2027 roku, 4 500 zł w 2028 roku i 5 000 zł od 2029 roku.
Uprawnieni będą również członkowie rodzin, którzy są aktywni zawodowo i nie mogą samodzielnie zapewnić opieki bliskim. Dzięki temu wsparcie obejmie nie tylko seniorów, ale także ich dzieci i wnuki, które z powodu obowiązków zawodowych nie są w stanie poświęcić czasu na codzienną opiekę.
Na co można przeznaczyć bon?
Bon nie trafi bezpośrednio do seniora w gotówce. Będzie rozliczany w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Obejmą one pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków, dbaniu o higienę czy kontaktach z placówkami medycznymi. Liczba godzin wsparcia zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzinnej.
Jakie są ograniczenia?
Świadczenie nie obejmie osób, które już korzystają z finansowanych usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej. Bon może być także cofnięty, jeśli okaże się, że wniosek zawierał nieprawdziwe informacje albo jeśli dochód seniora znacząco wzrośnie. Niewykorzystane środki nie będą przechodzić na kolejny miesiąc.
Dlaczego to ważne?
Bon senioralny ma wypełnić lukę w systemie opieki nad osobami starszymi i odciążyć rodziny, które dziś często muszą samodzielnie organizować pomoc. To także odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące potrzeby w zakresie opieki domowej.
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.