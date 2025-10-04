Rusza wyjątkowy projekt w szkołach! Nauczyciele mogą sporo zyskać. Tak dobrze jeszcze nie było
Nauczyciele mogą zarobić 160 zł za godzinę zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu „Higiena Cyfrowa 2025”. Program obejmie 750 szkół podstawowych i połączy tematykę bezpieczeństwa w sieci z aktywnością fizyczną uczniów klas IV–VIII.
Już w październiku startuje ogólnopolski projekt „Higiena Cyfrowa 2025”, organizowany przez NASK i Fundację Orły Sportu. Program obejmie 750 szkół podstawowych, w których uczniowie klas IV–VIII wezmą udział w wyjątkowych zajęciach łączących tematykę bezpieczeństwa w sieci i aktywności fizycznej. Na nauczycieli czeka atrakcyjne wynagrodzenie – 160 zł brutto za godzinę zajęć.
Na czym polega projekt?
Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, zarówno online, jak i offline. Organizatorzy podkreślają, że w dobie powszechnego korzystania z nowych technologii szczególnie ważne staje się kształtowanie nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z internetu.
Zajęcia mają obejmować zarówno kwestie higieny cyfrowej – jak zarządzanie czasem przed ekranem, rozpoznawanie dezinformacji czy zagrożeń w sieci – jak i tradycyjne ćwiczenia ruchowe, które pomogą dzieciom równoważyć życie w świecie cyfrowym i realnym.
Kto może prowadzić zajęcia?
Do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa w sieci mogą zostać zgłoszeni nauczyciele dowolnego przedmiotu. Wymogiem jest udział w szkoleniu online przygotowanym przez NASK, które przygotuje ich do pracy z uczniami.
Każdy z nauczycieli poprowadzi od 2 do 4 godzin zajęć w ramach programu i otrzyma wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto za każdą godzinę.
Harmonogram projektu
- Do 3 października szkoły podstawowe mogły zgłaszać chęć udziału.
- Wyniki naboru zostaną ogłoszone 6 października.
- Zajęcia w zakwalifikowanych szkołach rozpoczną się 20 października i potrwają do 30 listopada 2025 roku.
Dlaczego to ważne?
Organizatorzy podkreślają, że program ma przygotować dzieci do mądrego korzystania z technologii i jednocześnie zachęcić je do aktywności fizycznej. W czasach, gdy młodzież spędza coraz więcej godzin przed komputerami i smartfonami, równowaga między światem cyfrowym a realnym staje się jednym z największych wyzwań wychowawczych.
Projekt „Higiena Cyfrowa 2025” ma być odpowiedzią na te wyzwania – a jednocześnie szansą dla nauczycieli na dodatkowe wynagrodzenie i rozwój zawodowy.
