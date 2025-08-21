Rynek pracy czekają dramatyczne zmiany! Nowe odkrycie ekspertów zmienia wszystko.
Nawet 26 900 zł na rękę miesięcznie i gwarancja pracy na lata – oto zawody przyszłości, które już za chwilę zrewolucjonizują rynek! Raport „The Future of Jobs Report 2025” przygotowany przez World Economic Forum nie pozostawia złudzeń: w ciągu najbliższych pięciu lat aż 15 wybranych profesji stanie się fundamentem gospodarki.
Eksperci przewidują, że te zawody nie tylko zapewnią stabilne zatrudnienie, ale także otworzą drogę do rekordowych zarobków, sięgających nawet 26 900 zł netto miesięcznie. To nie futurystyczna wizja, lecz twarde dane, które powinny wpłynąć na decyzje o wyborze studiów i kierunku kariery.
Analityk Big Data liderem rewolucji
Na czele listy stoi Analityk Big Data to zawód, którego znaczenie według pracodawców na świecie wzrośnie o ponad 100% w ciągu pięciu lat. Specjaliści od analizy danych stają się kluczowi w każdej branży, od bankowości po e-commerce. Tuż obok plasują się inżynierowie sztucznej inteligencji, eksperci ds. bezpieczeństwa cyfrowego, twórcy oprogramowania, analitycy IoT oraz specjaliści FinTech. To oni będą w najbliższych latach wyznaczać tempo zmian.
Zawody, które odejdą w przeszłość
Dynamiczny rozwój nowych technologii oznacza jednak, że tradycyjne profesje będą zanikać. Na liście zagrożonych znalazły się m.in. kasjerzy bankowi, pracownicy poczty, osoby zajmujące się ręcznym wprowadzaniem danych czy akwizytorzy. W niektórych przypadkach spadek zapotrzebowania na te zawody sięgnie nawet 20%. To sygnał ostrzegawczy: kto nie zdobędzie nowych umiejętności, zostanie w tyle.
Ile można zarobić?
Pensje specjalistów Big Data już dziś robią wrażenie. Na kontraktach B2B najlepsi osiągają od 21 800 do 26 900 zł netto miesięcznie. Pracownicy zatrudnieni na etacie mogą liczyć na zarobki w przedziale od 16 000 do 22 000 zł brutto. Portal OLX podaje, że średnia pensja brutto na tym stanowisku to 15 463 zł, a w województwie mazowieckim najlepsi osiągają nawet 19 329 zł brutto.
Jak przygotować się do wejścia do elity rynku?
Podstawą jest kierunek studiów dający solidne fundamenty w analizie danych. Najlepszym wyborem pozostaje informatyka, szczególnie na prestiżowych uczelniach, takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Wrocławski. To one oferują programy, które otwierają drzwi do świata Big Data i sztucznej inteligencji.
Ostatni moment na decyzję
Rekrutacje na studia 2025/2026 rozpoczęły się w maju i czerwcu, a część uczelni zakończyła je w lipcu. To oznacza, że obecnie trwa decydujący moment – ostatnia szansa, by wybrać kierunek, który zagwarantuje wysokie zarobki i stabilną przyszłość. Dla młodych ludzi wybór jest jasny: albo stawiają na zawody przyszłości i wchodzą do grona najlepiej opłacanych specjalistów, albo ryzykują znalezienie się w grupie profesji, które odejdą w zapomnienie. Czas działać teraz – ci, którzy odważą się zainwestować w rozwój w świecie nowych technologii, już za kilka lat mogą inkasować pensje przekraczające 26 tysięcy złotych miesięcznie.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.