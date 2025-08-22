Rząd ogłasza zmiany w cenach prądu! Miliony Polaków czekają w napięciu?
Rachunki za prąd bez podwyżek? Rząd szykuje zamrożenie cen energii od października. Polskie gospodarstwa domowe mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że już od 1 października rachunki za prąd pozostaną bez zmian.
Rząd zapowiada wprowadzenie nowych przepisów, które mają zamrozić ceny energii i ochronić miliony obywateli przed falą podwyżek. Warunek? Korzystanie z taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Gorąca atmosfera polityczna
Debata wokół cen energii odbywa się w atmosferze napięcia. Prezydent zawetował ustawę odległościową, która miała przedłużyć zamrożenie cen do końca 2025 roku. W odpowiedzi rząd natychmiast zaprezentował nowe projekty ustaw z dobrze znanymi zapisami. Minister energii zapowiedział, że projekt gwarantujący zamrożenie cen trafi na posiedzenie Sejmu już 9 września.
Jak ma działać tarcza energetyczna?
Nowe przepisy przewidują, że jesienią zaczną obowiązywać taryfy dla sprzedawców z urzędu, a różnicę w kosztach pokryje budżet państwa. Źródłem finansowania ma być fundusz COVID-19. Status zamrożonych cen gwarantują najwięksi gracze na rynku: PGE, Tauron, Enea i Energa. Dzięki temu gospodarstwa domowe korzystające z taryf urzędowych mają pewność, że nie zapłacą ani złotówki więcej.
Uwaga na wolny rynek
Sytuacja nie jest jednak tak klarowna dla wszystkich. Prawie jedna trzecia odbiorców indywidualnych korzysta z wolnorynkowych ofert i to oni mogą być bardziej narażeni na zmiany cen. Eksperci ostrzegają, że dla tych gospodarstw stabilność rachunków nie będzie gwarantowana.
Co dalej z cenami energii?
Obecnie obowiązuje limit maksymalnej ceny energii – 500 zł za MWh, który został zamrożony do końca września 2025 roku. Co wydarzy się później? Eksperci przewidują, że decyzje dotyczące roku 2026 zapadną dopiero późną jesienią. Wiele wskazuje na to, że czeka nas kolejna gorąca debata polityczna, w której rząd i prezydent ponownie staną po przeciwnych stronach barykady.
Co to oznacza dla Polaków?
Dla milionów rodzin oznacza to realną ulgę – jeśli projekt przejdzie w Sejmie, rachunki za prąd pozostaną pod kontrolą. To jednak tylko chwilowa stabilizacja, bo przyszłość rynku energii w Polsce nadal stoi pod znakiem zapytania. Kolejne miesiące pokażą, czy zamrożenie cen okaże się trwałym rozwiązaniem, czy tylko tymczasowym wytchnieniem przed kolejną falą podwyżek.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.