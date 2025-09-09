Rząd przyjął ustawę o pomocy Ukraińcom. Nowe zasady świadczeń
Rząd przyjął projekt ustawy regulującej zasady pomocy dla Ukraińców i innych cudzoziemców w Polsce. Nowe przepisy uzależniają wypłatę świadczeń, w tym 800 plus, od aktywności zawodowej i mają wejść w życie w trybie ekspresowym.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadza nowe zasady dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców przebywających w Polsce. Najważniejsza zmiana to powiązanie świadczeń socjalnych – w tym 800 plus – z aktywnością zawodową.
Reakcja na prezydenckie weto
Szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił, że projekt ma naprawić konsekwencje weta prezydenta Karola Nawrockiego, który pod koniec sierpnia nie podpisał wcześniejszej nowelizacji. Jak podkreślił minister, brak nowych przepisów oznaczałby ryzyko chaosu prawnego i dodatkowych kosztów dla państwa sięgających nawet 8 miliardów złotych.
800 plus i inne świadczenia z warunkiem pracy
Nowa ustawa obejmuje wszystkie osoby legalnie przebywające w Polsce, niezależnie od narodowości. Przewiduje jednak, że świadczenia takie jak 800 plus, Dobry start czy Aktywny rodzic będą wypłacane tylko tym cudzoziemcom, którzy są aktywni zawodowo i osiągają co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2025 roku to 2333 zł brutto).
Wyjątkiem będą rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami – po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia nie będą objęte wymogiem pracy.
ZUS ma co miesiąc weryfikować sytuację cudzoziemców – sprawdzać składki, aktywność zawodową oraz fakt przebywania w Polsce na podstawie rejestru Straży Granicznej. W przypadku przerwy w zatrudnieniu świadczenie będzie automatycznie wstrzymywane.
PESEL i kontrola danych
Nowelizacja wprowadza obowiązek posiadania numeru PESEL przez wszystkich cudzoziemców ubiegających się o świadczenia. Podczas nadawania numeru sprawdzana będzie obecność dzieci na terytorium Polski. Rząd planuje także integrację baz danych różnych instytucji, aby skuteczniej monitorować uprawnienia i zapobiegać wyłudzeniom.
Ochrona pobytowa i ograniczenia zdrowotne
Projekt przewiduje przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2026 roku. Utrzymany zostanie też dostęp do rynku pracy i systemu edukacji. Jednocześnie wprowadzone będą ograniczenia w dostępie do niektórych świadczeń zdrowotnych dla dorosłych Ukraińców – chodzi m.in. o programy rehabilitacji, leczenia stomatologicznego czy programy lekowe.
Projekt ma trafić do Sejmu w trybie przyspieszonym. – Liczymy, że tym razem ustawa zostanie przyjęta i nie spotka się z kolejnym wetem – mówił Kierwiński, apelując o odpowiedzialność prezydenta.Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
