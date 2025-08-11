Rząd rusza z nowym planem mieszkaniowym! Miliony Polaków odetchną z ulgą. Program już w Dzienniku Ustaw
Rząd ogłosił nowy plan, który ma odmienić sytuację mieszkaniową w Polsce. Dokument podpisany i opublikowany w Dzienniku Ustaw otwiera drogę do szeroko zakrojonych inwestycji, które obejmą zarówno duże miasta, jak i najmniejsze gminy. Szczegóły programu pokazują, że jego skutki mogą być odczuwalne przez miliony mieszkańców w całym kraju.
Rządowy program mieszkaniowy na nowych zasadach. 45 mld zł na tani wynajem do 2030 roku
Polska wchodzi w nowy etap wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. Zgodnie z ustawą ogłoszoną w Dzienniku Ustaw, do końca dekady na budowę i modernizację mieszkań na tani wynajem trafi nawet 45 mld zł. To ma być impuls do tysięcy inwestycji w całym kraju – od dużych metropolii po najmniejsze gminy.
Tanie mieszkania dla różnych grup społecznych
Nowe przepisy mają zwiększyć dostępność mieszkań z niskim czynszem i długoterminowymi umowami najmu. Program skierowany jest m.in. do osób, które szukają alternatywy dla zakupu mieszkania na kredyt, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także studentów z mniejszych miejscowości. Wsparcie obejmie również budowę nowych akademików, co ma poprawić warunki życia i dostęp do edukacji.
Większy budżet, większa skala inwestycji
Budżet programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego (BSK) wzrośnie w 2025 roku z 2 mld zł do 5 mld zł, a docelowo – do 10 mld zł rocznie. Przedłużony zostanie także program Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), oferujący preferencyjne kredyty dla TBS, SIM i spółdzielni mieszkaniowych. Wsparcie obejmie zarówno nowe inwestycje, jak i modernizację pustostanów.
Na liście gotowych do realizacji jest już 925 projektów o łącznej wartości ponad 3,8 mld zł. To około 15 tys. nowych mieszkań i 5 tys. zmodernizowanych lokali, które po remoncie trafią na rynek taniego najmu.
Efekty dla lokalnych społeczności
Rząd podkreśla, że program nie tylko poprawi sytuację mieszkaniową, ale także pobudzi gospodarkę lokalną. Inwestycje mają zwiększyć popyt na usługi i infrastrukturę, a także stworzyć nowe miejsca pracy. Samorządy zyskają narzędzie do prowadzenia stabilnej polityki lokalowej.
Zmiany w Koncie Mieszkaniowym
Nowelizacja przynosi również nowe zasady dla osób odkładających na mieszkanie. Minimalna miesięczna wpłata zostanie obniżona z 500 zł do 300 zł, a limit wieku 45 lat dla nowych oszczędzających – zniesiony. Możliwe będzie ponowne otwarcie konta po dwóch latach od zamknięcia (o ile nie wypłacono premii). Premię mieszkaniową będzie można przeznaczyć także na remont nieruchomości otrzymanej w spadku lub darowiźnie, a jej minimalny wskaźnik wzrośnie z 0,01 do 0,04.
Program w nowej formule ma zapewnić stabilność finansowania i przewidywalność działań do 2030 roku, a także trwale zwiększyć zasób mieszkań dostępnych dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na drogi kredyt hipoteczny.
