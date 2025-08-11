Rząd szykuje przełomowy program! 100 tys. zł dla rodzin z trojgiem dzieci
Rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci mają szansę na rekordowe wsparcie finansowe. Rząd planuje program, w ramach którego będą mogły otrzymać nawet 100 tys. zł na poprawę warunków mieszkaniowych, a część tej kwoty będzie bezzwrotna.
100 tys. zł dla rodzin z trojgiem dzieci. Nowy program ma ruszyć jeszcze w tym roku
Rząd przygotowuje nowe, rekordowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z planami, rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci będą mogły otrzymać nawet 100 tys. zł w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek. Celem programu jest poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz zwiększenie dzietności w Polsce.
Dla kogo przeznaczone będzie wsparcie
Środki mają trafić do rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, niezależnie od tego, czy są to dzieci biologiczne, adoptowane czy pozostające pod opieką prawną. Wstępne założenia zakładają, że skorzystać będą mogły osoby, które w dniu złożenia wniosku mieszkają na stałe w Polsce i odprowadzają w kraju podatki.
Na co będzie można przeznaczyć pieniądze
Program przewiduje elastyczne wykorzystanie środków. Część dotacji będzie można przeznaczyć na zakup nowego mieszkania lub domu, inną na budowę lub rozbudowę istniejącej nieruchomości. Możliwe będzie również sfinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Rząd zapowiada, że szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych będzie szeroki, tak aby jak najwięcej rodzin mogło dostosować pomoc do własnych potrzeb.
Dotacja i pożyczka w jednym
Według wstępnych planów wsparcie ma mieć formę mieszaną – bezzwrotnej dotacji w wysokości 60 tys. zł oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 40 tys. zł, której spłata będzie rozłożona na wiele lat i oprocentowana symbolicznie. W przypadku urodzenia kolejnego dziecka część lub całość pożyczki ma być umarzana.
Kiedy program ruszy
Resort rodziny zapowiada, że nabór wniosków może ruszyć jeszcze pod koniec 2025 roku, a pierwsze wypłaty trafią do rodzin w pierwszym kwartale 2026 roku. Obecnie trwają konsultacje społeczne i prace nad ostatecznymi kryteriami przyznawania pomocy. Budżet programu ma zostać zabezpieczony z krajowych środków publicznych oraz funduszy unijnych.
Szansa na realną poprawę sytuacji rodzin
Rząd podkreśla, że to jeden z największych programów wspierających rodziny w historii kraju. Ma on pomóc w walce z kryzysem demograficznym, ułatwić młodym rodzicom start w większym lokalu oraz zmniejszyć ryzyko zadłużania się na niekorzystnych warunkach. Eksperci zwracają uwagę, że w połączeniu z innymi świadczeniami, takimi jak 800+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, może to być istotny impuls dla wielu rodzin, które do tej pory odkładały plany powiększenia gospodarstwa domowego.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.