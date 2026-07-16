Rząd szykuje ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Poszkodowani mają zyskać ochronę
Rząd przygotowuje przepisy, które mogą przynieść ważną zmianę dla części uczestników programu „Czyste Powietrze”. Chodzi o osoby, które padły ofiarą nieuczciwych wykonawców i mimo braku własnej winy zostały obciążone obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków. Projekt ustawy jest już na zaawansowanym etapie prac, a nowe rozwiązania mają ułatwić dochodzenie swoich praw i przenieść odpowiedzialność na firmy, które nie wywiązały się z umów.
Rząd szykuje ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Poszkodowani mają otrzymać ochronę
Rząd przygotowuje przepisy, które mają pomóc osobom poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”. Chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, którzy przekazali zaliczki nieuczciwym wykonawcom, a inwestycje nie zostały zrealizowane lub prawidłowo rozliczone. Planowana ustawa ma uchronić beneficjentów przed koniecznością zwrotu środków w sytuacjach, gdy odpowiedzialność za problem ponosi wykonawca.
Projekt ustawy jest na finiszu prac
Jak poinformował w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie komisji prawniczej. Oznacza to, że przeszedł już Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższych tygodniach powinien trafić pod obrady rządu.
– Projekt ustawy o poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze” w tej chwili jest na komisji prawniczej, czyli po komitecie stałym Rady Ministrów i przed Radą Ministrów. Myślę, że jest kilka tygodni przed dyskusją na Radzie Ministrów – powiedział wiceminister Krzysztof Bolesta podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
Kogo dotyczą planowane zmiany?
Nowe przepisy mają objąć osoby, które skorzystały z programu „Czyste Powietrze”, ale padły ofiarą nieuczciwych wykonawców.
Chodzi przede wszystkim o właścicieli domów jednorodzinnych, którzy:
- przekazali wykonawcy zaliczkę na realizację inwestycji,
- nie doczekali się wykonania prac,
- nie mogli rozliczyć dotacji z powodu działań wykonawcy.
Obecnie obowiązujące przepisy powodują, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska muszą dochodzić zwrotu wypłaconych zaliczek od beneficjentów programu, nawet jeśli to oni sami zostali oszukani.
Co zmieni nowa ustawa?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że projekt ma przenieść odpowiedzialność finansową na nieuczciwych wykonawców.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu, osoba poszkodowana będzie mogła:
- złożyć zawiadomienie do prokuratury,
- złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o zawieszenie obowiązku spłaty należności,
- upoważnić fundusz do dochodzenia roszczeń bezpośrednio od wykonawcy inwestycji.
Jeżeli postępowanie zakończy się korzystnym dla beneficjenta rozstrzygnięciem sądu, obowiązek zwrotu środków zostanie z niego zdjęty. Dochodzeniem należności od wykonawcy zajmie się wojewódzki fundusz.
Dlaczego zmiany są potrzebne?
Program „Czyste Powietrze” od lat wspiera właścicieli domów jednorodzinnych w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. W ostatnich latach pojawiły się jednak przypadki firm, które pobierały zaliczki, a następnie nie realizowały inwestycji lub nie rozliczały ich zgodnie z zasadami programu.
W efekcie część beneficjentów znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ mimo braku swojej winy musiała liczyć się z obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków.
Kiedy przepisy mogą wejść w życie?
Na razie projekt nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów. Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Następnie ustawa trafi do dalszych prac parlamentarnych.
Co to oznacza dla Ciebie?
- Rząd przygotowuje ustawę chroniącą poszkodowanych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”.
- Zmiany mają ułatwić dochodzenie roszczeń od nieuczciwych wykonawców.
- Poszkodowani będą mogli zawiesić obowiązek zwrotu środków do czasu wyjaśnienia sprawy.
- Projekt w najbliższych tygodniach ma trafić pod obrady Rady Ministrów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.