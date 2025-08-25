Rząd szykuje zmiany w podatkach! Ceny wzrosną jeszcze bardziej.

25 sierpnia 2025 21:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Nadciąga fala podwyżek! Droższe zakupy i wyższe podatki już od przyszłego roku. Ceny w sklepach znów pójdą w górę, a Polacy zobaczą na paragonach kolejne szokujące kwoty. Rząd szykuje pakiet podwyżek podatków, które mają zasilić budżet państwa, ale dla konsumentów oznaczają druzgocące uderzenie w domowe finanse.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Akcyza uderzy w podstawowe zakupy

Planowane jest zwiększenie akcyzy na wybrane towary. To oznacza, że podrożeją nie tylko produkty luksusowe, ale też codzienne artykuły spożywcze, słodycze czy napoje. Każdy wyjazd do sklepu może stać się jeszcze większym obciążeniem dla portfela, a koszty życia – jeszcze trudniejsze do udźwignięcia.

Wyższy podatek od wygranych

Zmiany obejmą również podatek od wygranych w grach losowych i konkursach. Jego stawka ma wzrosnąć z 10 do 15 procent. Oznacza to mniejsze nagrody dla zwycięzców i większe wpływy dla państwa. Dla graczy to sygnał, że nawet szczęście nie gwarantuje już takich zysków jak wcześniej.

Eksperci ostrzegają: to cios dla rodzin

Ekonomiści biją na alarm – podwyżki podatków i akcyzy mogą stać się ciosem dla domowych budżetów, które już teraz są obciążone inflacją i rosnącymi opłatami. Dla wielu rodzin kolejne zmiany oznaczają konieczność jeszcze większego zaciskania pasa.

Rząd: to konieczne dla budżetu

Rząd tłumaczy, że podwyżki są niezbędne, by zwiększyć dochody państwa i ustabilizować finanse publiczne. Argumentuje, że Polacy zarabiają coraz więcej, więc mogą ponieść dodatkowe obciążenia. Jednak w praktyce oznacza to, że koszty życia znów wzrosną.

Nadchodzi finansowy koszmar?

Nowe przepisy mogą zamienić zwykłe zakupy w prawdziwy dramat dla portfeli. Eksperci przewidują, że fala podwyżek dopiero się zaczyna. Polacy muszą przygotować się na kolejną bombę cenową i liczyć każdy grosz jeszcze ostrożniej niż dotąd.

Czy te zmiany uratują budżet państwa, czy raczej doprowadzą do finansowej katastrofy dla milionów rodzin?

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

 

