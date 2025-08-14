Rząd ujawnia nowe stawki na 2026 rok. Zaskoczenie dla milionów pracowników!
Przyszły rok przyniesie zmiany, które odczują wszyscy pracujący w Polsce. Decyzja rządu już zapadła, a nowe stawki mają wejść w życie wraz z początkiem stycznia.
Płaca minimalna 2026 ustalona. Rząd podjął decyzję mimo sprzeciwu związków
Rząd przyjął projekt rozporządzenia, który od 1 stycznia 2026 roku podniesie minimalne wynagrodzenie do 4806 zł brutto, a stawkę godzinową do 31,40 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 140 zł względem stawki, jaka zacznie obowiązywać od lipca 2025 roku. Na rękę pracownik etatowy otrzyma około 3620 zł.
Decyzja po fiasku rozmów
Ostateczna kwota została ustalona jednostronnie przez Radę Ministrów po tym, jak w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć porozumienia. Rząd nie mógł zaproponować stawki niższej niż wcześniej przedstawiona do negocjacji, jednak podwyżka o 3 proc. jest znacząco niższa od postulatów związków zawodowych, które domagały się 5015 zł brutto.
Nowa stawka godzinowa
Podwyżka obejmie także minimalną stawkę godzinową przy umowach cywilnoprawnych – od stycznia 2026 roku wyniesie ona 31,40 zł brutto. To istotna zmiana m.in. dla specjalistów zatrudnianych w oświacie na umowy zlecenia, jak logopedzi czy pedagodzy.
Reakcje partnerów społecznych
Związki zawodowe krytykują decyzję, wskazując, że podwyżka nie zrekompensuje skutków inflacji. Pracodawcy oceniają ją jako kompromis, choć niesatysfakcjonujący stronę pracowniczą. Rząd podkreśla, że zmiana ma być realnym wzmocnieniem dochodów najmniej zarabiających, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi dla gospodarki.
