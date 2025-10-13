Rząd ujawnia szczegóły! Tak mają wyglądać związki partnerskie w Polsce.
Co zakłada projekt ustawy o związkach partnerskich? W rządowym projekcie ustawy o związkach partnerskich przewidziano, że umowa będzie podpisywana u notariusza, a następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Projekt ma obejmować około 20 uprawnień dla par, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.
Nowe regulacje mają dotyczyć zarówno par heteroseksualnych, jak i tych tej samej płci, niezależnie od orientacji. Wśród przewidzianych uprawnień są m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie, dostęp do informacji medycznej partnera. Projekt wyklucza adopcję zewnętrzną i przysposobienie dziecka partnera, czyli nie przewiduje pełnych możliwości, jakie daje małżeństwo.
Projekt będzie wymagał zmian w wielu obecnych ustawach mówi się o ponad 200 dokumentach, które muszą zostać dostosowane do nowych regulacji. Decyzja polityczna już zapadła. Ustawa może wejść w życie dopiero po tym, jak zostaną utworzone państwowe rejestry i notariusze oraz urzędy stanu cywilnego będą gotowe do obsługi nowej instytucji. Vacatio legis pierwotnie miało wynosić kilka miesięcy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.