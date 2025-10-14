Rząd wprowadza rewolucję w L4! ZUS dostanie nowe uprawnienia, a pracownicy… będą mogli pracować na zwolnieniu
Rząd zapowiada rewolucję w zwolnieniach lekarskich. Nowe przepisy mają ukrócić nadużycia i dostosować system L4 do współczesnego rynku pracy. ZUS zyska szersze uprawnienia kontrolne, a pracownicy będą mogli – za zgodą lekarza – pracować zdalnie lub nawet u drugiego pracodawcy w trakcie zwolnienia.
Rząd bierze się za zwolnienia L4. Koniec z nadużyciami – ZUS dostanie nowe uprawnienia
Rząd szykuje prawdziwą rewolucję w zasadach przyznawania i kontrolowania zwolnień lekarskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem zmian, które mają ukrócić nadużycia i wprowadzić bardziej przejrzyste zasady korzystania z L4. Nowe przepisy przewidują m.in. szersze uprawnienia kontrolerów ZUS, możliwość pracy podczas zwolnienia u drugiego pracodawcy, a także legalną pracę zdalną na L4 – za zgodą lekarza.
Nowe zasady kontroli L4. Rząd chce skończyć z patologią
Zwolnienia lekarskie od lat są jednym z najbardziej nadużywanych świadczeń w Polsce. Co roku ZUS ujawnia tysiące przypadków, w których osoby na L4 remontują mieszkania, wyjeżdżają na wakacje lub dorabiają „na czarno”. Władze zapowiadają więc zdecydowane działania, które mają zakończyć fikcję zwolnień.
Nowe przepisy mają dać inspektorom ZUS oraz pracodawcom szersze uprawnienia kontrolne. Funkcjonariusze będą mogli przeprowadzać kontrole nie tylko w miejscu zamieszkania chorego, ale również tam, gdzie podejrzewa się, że pracuje – np. w innym zakładzie czy firmie.
Rząd chce także doprecyzować przepisy, by uniknąć absurdów, w których ZUS odbierał zasiłek osobom, które wyszły po leki lub zakupy. W nowym projekcie jasno wskazano, że codzienne czynności nie będą traktowane jako złamanie zasad L4, o ile nie utrudniają leczenia.
L4 i praca – legalne połączenie?
Jedną z najbardziej zaskakujących propozycji jest możliwość pracy u drugiego pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz orzecznik uzna, że wykonywanie tej pracy nie wpływa negatywnie na proces leczenia, pracownik będzie mógł pobierać zasiłek chorobowy z jednego miejsca, a jednocześnie otrzymywać pensję z drugiego.
Z kolei osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą wykonywać pracy stacjonarnej, będą mogły pracować zdalnie podczas L4, jeśli lekarz wyrazi na to zgodę. Przykładowo – złamana noga nie musi oznaczać całkowitej niezdolności do pracy umysłowej.
Zmiany mają odciążyć system i ograniczyć straty
Według danych ZUS, tylko w 2024 roku wydano ponad 28 milionów zwolnień lekarskich, a część z nich była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Każde takie nadużycie to strata dla budżetu państwa, dlatego nowe regulacje mają przede wszystkim uszczelnić system i usprawnić kontrolę.
Nowe przepisy wpisują się w szerszy plan modernizacji systemu świadczeń chorobowych i mogą wejść w życie już w 2026 roku. Rząd zapowiada, że celem reformy nie jest ograniczanie praw pracowników, lecz zwiększenie przejrzystości i uczciwości w systemie.
Jak tłumaczą eksperci, propozycje są odpowiedzią na realne zmiany na rynku pracy – coraz więcej osób wykonuje kilka zajęć jednocześnie lub pracuje zdalnie. Dlatego nowe przepisy mają lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych pracowników, nie tracąc przy tym kontroli nad finansami publicznymi.
