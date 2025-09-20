Rząd wypłaci nawet 3500 zł dodatku! Sprawdź, kto dostanie pieniądze
Seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe. Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym, dzięki któremu jeszcze w tym roku na konta trafi nawet 1750 zł, a w kolejnym – do 3500 zł. Warunkiem będzie spełnienie kryterium dochodowego i złożenie wniosku w krótkim terminie.
1750 zł wsparcia dla seniorów jeszcze w tym roku, 3500 zł w kolejnym. Rusza bon ciepłowniczy
Sejm przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, który ma złagodzić skutki rosnących cen energii dla gospodarstw domowych. Program przygotowany przez Ministerstwo Energii obejmie około 420 tysięcy rodzin. Największymi beneficjentami będą seniorzy, którzy często żyją samotnie z niewielkiej emerytury i ponoszą wysokie koszty ogrzewania.
Kto otrzyma wsparcie?
Bon ciepłowniczy będzie przysługiwał gospodarstwom korzystającym z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Wsparcie obejmie osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatkowym warunkiem jest ponoszenie kosztów przekraczających 170 zł za gigadżul.
Zasada „złotówka za złotówkę”
Świadczenie nie przepada, jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony minimalnie. W takim przypadku kwota bonu zostanie pomniejszona o wartość nadwyżki. Minimalna wypłata wyniesie 20 zł, co ma zapewnić, że nawet niewielkie przekroczenie kryterium nie pozbawi gospodarstwa prawa do wsparcia.
Wysokość bonu
Kwota świadczenia zależy od ceny ciepła. W 2025 roku maksymalna wartość bonu wyniesie 500 zł przy cenie od 170 do 200 zł za gigadżul, 1000 zł przy cenie od 200 do 230 zł oraz 1750 zł, jeśli cena przekroczy 230 zł. Rok później wsparcie wzrośnie. W 2026 roku bon będzie wynosił 1000 zł przy cenie od 170 do 200 zł, 2000 zł przy cenie od 200 do 230 zł oraz aż 3500 zł przy cenie powyżej 230 zł.
Terminy składania wniosków
Bon ciepłowniczy nie będzie przyznawany automatycznie. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Czas na dopełnienie formalności będzie ograniczony. Wnioski za 2025 rok będzie można składać od 3 listopada do 15 grudnia, a za 2026 rok od 1 czerwca do 31 lipca. Samorządy będą miały 90 dni na rozpatrzenie sprawy.
Kiedy ruszą wypłaty?
Pierwsze środki z bonu trafią do beneficjentów już na początku 2025 roku, a druga część zostanie wypłacona latem, jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym. Co ważne, świadczenie nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do czternastej emerytury ani innych form pomocy państwowej. Bon ciepłowniczy nie podlega także egzekucji komorniczej.
Przyjęta przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystko wskazuje na to, że podpis zostanie złożony bez zmian, a pierwsze wypłaty – w wysokości nawet 1750 zł – pojawią się jeszcze w tym roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.