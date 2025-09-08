Rząd wyśle do każdego domu specjalny poradnik. Powód może Cię zaskoczyć
Do wszystkich polskich domów trafiać będzie nieoczekiwana przesyłka od rządu. To nie kolejna ulotka wyborcza, ale „Poradnik bezpieczeństwa” – dokument, który ma przygotować obywateli na różne sytuacje kryzysowe. Od huraganu przez blackout po wojnę.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział 28 sierpnia, że specjalny „Poradnik bezpieczeństwa” trafi już niedługo do każdego polskiego domu. Dokument o 54 stronach nie jest przypadkową inicjatywą – to odpowiedź na rosnące zagrożenia, z jakimi mierzy się Polska i cały świat.
Dlaczego rząd wysyła poradnik do domów
Jak podkreśla Portal Obronny, w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Mowa o dezinformacji, cyberatakach, zagrożeniach hybrydowych, sabotażu czy dywersji. Do tego za wschodnią granicą toczy się wojna, a wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych.
„Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o klęski żywiołowe, huragany, powodzie, pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych” – mówił Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji, jak informuje portal Telepolis.pl.
Jak wyjaśnia portal MobiRANK.pl, publikacja powstała jako odpowiedź na doświadczenia wynikające z wojny w Ukrainie, pojawiające się nowe zagrożenia oraz rosnące potrzeby społeczne. To pierwsze tak kompleksowe opracowanie w Polsce, które ma zwiększyć odporność społeczną.
Co znajdziesz w poradniku bezpieczeństwa
„Poradnik bezpieczeństwa” to ponad 40 stron praktycznych wskazówek, które zostały przygotowane prostym, przystępnym językiem z pięknymi grafikami. Jak informuje Raport CSR, dokument zawiera spis najważniejszych numerów alarmowych oraz wzór rodzinnego planu działania na wypadek kryzysu.
Portal Super Express wymienia kluczową zawartość poradnika:
- Instrukcje postępowania podczas powodzi, pożaru czy długotrwałego blackoutu
- Zasady tworzenia rodzinnych planów kryzysowych
- Listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia
- Zasady ewakuacji i sygnały alarmowe
- Instrukcje dotyczące cyberataków i dezinformacji
- Wskazówki na wypadek zagrożeń militarnych
Portal Money.pl podkreśla, że dokument ma charakter uniwersalny i praktyczny. Zawiera instrukcje krok po kroku, listy kontrolne, a także gotowe plany działania w przypadku ewakuacji czy długotrwałego braku prądu.
Kiedy poradnik trafi do Twojego domu
Jak informuje portal Gov.pl, dystrybucja papierowej wersji „Poradnika bezpieczeństwa” rozpocznie się na jesieni 2025 roku i stopniowo dotrze do każdego gospodarstwa domowego w Polsce.
„Chodzi o to, żeby był na stole w kuchni, gdzie wszyscy mają dostęp, a nie na półce między innymi książkami” – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.
Portal Wirtualny Nowy Dwór informuje, że dokument zostanie również przygotowany w wersji łatwej do czytania (ETR), w formie audiobooka i materiałów dla dzieci. Zaplanowano także tłumaczenia na języki obce, m.in. angielski, ukraiński, białoruski i litewski.
Wzór ze Szwecji – nie tylko Polska się przygotowuje
Minister Kosiniak-Kamysz przyznał, że podobny poradnik udostępniła kilka miesięcy temu Szwecja. „Polska będzie jednym z niewielu państw na razie w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną” – mówił polityk.
Jak podkreśla Głos Nauczycielski, broszura jest wzorowana między innymi na podobnym poradniku wydanym przez rząd Szwecji. To pokazuje, że przygotowywanie obywateli na sytuacje kryzysowe staje się standardem w Europie.
Portal MobiRANK.pl zwraca uwagę, że projekt podkreśla konieczność budowania odporności społecznej i świadomego reagowania w obliczu współczesnych wyzwań. Świat zmienia się szybko, a wraz z nim zmieniają się zagrożenia.
Co to oznacza dla Ciebie i Twojej rodziny
Otrzymanie „Poradnika bezpieczeństwa” to nie powód do paniki, ale okazja do lepszego przygotowania. Jak wyjaśnia płk SG Mariusz Marchlewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, „nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu”.
Portal Super Express podaje konkretne zalecenia z poradnika. Rząd zaleca, aby każda rodzina zgromadziła podstawowe produkty, które pozwolą przetrwać kilkudniowe odcięcie od wody, prądu czy internetu. Na liście znalazły się m.in. woda pitna (minimum 3 litry na osobę na dobę), żywność niewymagająca gotowania, leki, latarka, radio na baterie.
Każdy domownik powinien mieć własny plecak ewakuacyjny, zawierający wodę, leki, dokumenty i ich kopie, latarkę, radio, odzież dopasowaną do pory roku, a nawet osobiste pamiątki. To ułatwia szybką ewakuację w razie zagrożenia.
Praktyczne przygotowania na wypadek kryzysu
Poradnik instruuje, jak zachować się po usłyszeniu sygnałów alarmowych – należy niezwłocznie włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów. Dokument opisuje też postępowanie podczas masowych imprez czy w razie paniki.
Ważnym elementem są zasady bezpieczeństwa cyfrowego. W czasach dezinformacji i cyberataków każdy powinien wiedzieć, jak weryfikować informacje i chronić swoje dane osobowe.
Dokument zawiera też numery alarmowe i procedury kontaktu z odpowiednimi służbami. W sytuacji kryzysowej szybka reakcja może uratować życie.
Gdzie już teraz możesz znaleźć poradnik
Nie musisz czekać na papierową wersję. Jak informuje portal Telepolis.pl, „Poradnik bezpieczeństwa” jest już dostępny na stronach internetowych pod adresem www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Można go pobrać w formacie PDF, wydrukować lub korzystać z wersji elektronicznej.
Portal Gov.pl zapewnia, że za treść poradnika odpowiadają instytucje państwowe: MON, MSWiA i RCB. Nad jego przygotowaniem pracowało wielu ekspertów z różnych dziedzin, a wszystkie treści zostały zweryfikowane pod kątem rzetelności i praktycznego zastosowania.
Wersja dla osób niewidomych w alfabecie Braille’a będzie dostępna razem z wersją papierową. Planowana jest też specjalna wersja dla dzieci.
Czy to oznacza, że jest się czego bać
„Zagrożenie jest bardzo poważne. Nie chcemy nikogo straszyć, nie chcemy wywoływać żadnych trudnych emocji, ale odpowiedzialny rząd to taki, który rozmawia ze swoimi obywatelami” – podkreślał minister Kosiniak-Kamysz.
Jak wyjaśnia portal Raport CSR, celem poradnika jest edukowanie i informowanie – tak, by wzmacniać zaufanie, gotowość i odporność społeczną, a nie budzić lęk. Przygotowanie na różne scenariusze to rozsądne i odpowiedzialne działanie, nie powód do niepokoju.
Portal Głos Nauczycielski przypomina słowa ministra: „Każdy z nas, każdy polski patriota, ma obowiązek bronić swojego państwa, ale także państwo ma obowiązek instytucjonalnie bronić swoich obywateli. To jest ten element budowania odporności i bezpieczeństwa każdego z Polaków”.
Budowanie silnego społeczeństwa
Minister obrony narodowej podkreślił, że rząd określił trzy priorytety budowy bezpieczeństwa: silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo. „Poradnik bezpieczeństwa” to element tego ostatniego.
Portal MobiRANK.pl zauważa, że publikacja ma charakter uniwersalny – zawarte w nim zasady i wskazówki można dostosować do różnych grup wiekowych, warunków życia i miejsca pobytu. Niezależnie od sytuacji czy lokalizacji, pomaga lepiej przygotować się na możliwe zagrożenia.
Korzystanie z poradnika jest dobrowolne, ale jak podkreślają autorzy – jego wartość polega na tym, że może pomóc każdemu obywatelowi w trudnym momencie. Im lepiej jesteśmy indywidualnie przygotowani, tym silniejsze i bardziej odporne jest całe społeczeństwo.
„Poradnik bezpieczeństwa” to więcej niż tylko instrukcja postępowania w kryzysie. To element budowania świadomości obywatelskiej i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i swoich bliskich. W niepewnych czasach lepiej być przygotowanym niż zaskoczyonym.
