Rząd wziął się za Vinted i OLX! Nikt się tego nie spodziewał
Polska zdominowana jest przez modę na second-hand i cyrkularną gospodarkę, a popularność platform takich jak Vinted czy OLX wciąż bije rekordy. Do tej pory jednak sprzedaż z drugiej ręki obarczona była surowym podatkiem. Teraz rząd ogłasza rewolucję: w górę drastycznie idzie limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). To jedna z rzadkich sytuacji, w których fiskus luzuje śrubę, zamiast ją dokręcać. Zobacz, do jakiej kwoty zrobisz e-zakupy bez 14-dniowego biegania po urzędach z deklaracją PCC-3!
Trzykrotny wzrost limitu. Fiskus zdejmuje ciężar z kupujących na Vinted i OLX
Kupowanie odzieży, mebli, laptopów czy używanego sprzętu AGD od innych osób prywatnych to dla wielu gospodarstw domowych skuteczny sposób na walkę z inflacją. Niewielu e-konsumentów zdawało sobie jednak sprawę, że każdy zakup rzeczy ruchomej od innej osoby fizycznej powyżej kwoty 1000 złotych rodził dotkliwy obowiązek podatkowy. Kupujący musiał samodzielnie obliczyć 2-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wypełnić formularz PCC-3 i odprowadzić daninę do urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od transakcji. Zasada ta obowiązywała bez względu na to, czy umowa była zawierana na osiedlowym parkingu, czy za pośrednictwem ogłoszenia na popularnych portalach sprzedażowych.
Teraz zatwierdzona przez Sejm i podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o PCC wprowadza wyczekiwaną ulgę. Rząd podnosi limit zwolnienia z podatku dla rzeczy ruchomych aż do kwoty 3000 złotych. Jak wyjaśnia Joanna Łuksza, ekspertka księgowa z serwisu IFIRMA.PL, brak konieczności składania uciążliwych deklaracji przy zakupach o wartości od 1000 zł do 3000 zł drastycznie obniży barierę administracyjną i wesprze rynek second-hand. Sprzedający będą mogli łatwiej upłynnić droższe markowe ubrania czy elektronikę, nie martwiąc się, że kupującego odstraszy widmo skarbówki.
Uwaga na pułapkę kwotową! Zapłacisz od całości, a urząd sprawdzi realną wartość
Eksperci ostrzegają przed pewnym kruczkiem prawnym. Nowy, wyższy próg wolny od opłat wcale nie oznacza tak zwanej „kwoty wolnej”, od której odlicza się nadwyżkę. Jeśli wartość kupowanego laptopa czy roweru wyniesie 3100 zł (zaledwie 100 zł powyżej limitu), kupujący musi wyliczyć i zapłacić 2 proc. PCC od pełnej sumy transakcyjnej – czyli w tym przypadku 62 zł. Co więcej, w przypadku hurtowego zakupu ubrań u jednej osoby na kwotę np. 3500 zł w ramach jednego ogłoszenia zbiorczego lub transakcji, limit dotyczy całej zawartej umowy, a nie pojedynczego swetra.
Niezwykle ryzykowną praktyką jest sztuczne zaniżanie ceny w umowie cywilnoprawnej w celu uniknięcia płatności. Przepisy stanowią, że podatek nalicza się nie od zadeklarowanej na papierze kwoty, lecz od wartości rynkowej przedmiotu (ustalonej m.in. na podstawie średnich cen rynkowych, stopnia zużycia czy modelu). Jeśli skarbówka nabierze podejrzeń, że sprzęt AGD warty rynkowo 4000 zł został wpisany na umowę jako 2900 zł, urzędnicy mogą podważyć wartość transakcji, nałożyć domiar podatku oraz dotkliwą grzywnę skarbową.
Podatek PIT dla sprzedającego pozostaje bez zmian. Trzeba uważać na 6 miesięcy!
O ile kupujący będą mogli odetchnąć z ulgą, o tyle sprzedający muszą zachować czujność – podniesienie limitu PCC nie modyfikuje w żadnym stopniu przepisów dotyczących podatku dochodowego (PIT). Zgodnie z bezwzględną zasadą, sprzedaż rzeczy ruchomej przed upływem pół roku (licząc od końca miesiąca, w którym dokonano pierwotnego nabycia przedmiotu) stanowi źródło przychodu. Transakcję taką należy ująć w rocznym zeznaniu PIT-36, niezależnie od tego, czy wygenerowano zysk, czy sprzedano rzecz ze stratą. Brak wykazania szybkiej odsprzedaży w skrajnym przypadku grozi wezwaniem do urzędu i karami.
Powód waloryzacji: limit nie ruszany od 2001 roku!
Skąd po 25 latach nagła pobłażliwość fiskusa? Ministerstwo Finansów i Gospodarki przyznało oficjalnie, że zamrożony na poziomie 1000 zł limit od 2001 roku całkowicie utracił rację bytu. Resortowe analizy obnażyły ekonomiczną przepaść – w ciągu ćwierćwiecza ceny w Polsce wystrzeliły o 111 procent, a średnia krajowa pensja zanotowała wzrost o gigantyczne 297 procent.
Według danych bazujących na archiwalnych sprawozdaniach skarbówki z lat 2022–2024 (na podstawie składanych deklaracji od transakcji w przedziale 1001–3000 zł), nowelizacja przyniesie natychmiastową ulgę dla około 390 tysięcy e-kupujących w Polsce. Koszt tej reformy z perspektywy budżetu centralnego jest symboliczny – roczny ubytek z tytułu braku wpływów z PCC oszacowano zaledwie na 15 milionów złotych, co stanowi mikroskopijny ułamek (0,36 proc.) całościowych wpływów w 2025 roku.
Podsumowanie rewolucji na OLX i Vinted:
Sprawdź błyskawiczne zestawienie najważniejszych zmian w internetowym handlu używanym:
- Limit rośnie do 3000 zł – od kwot poniżej tego progu kupujący nie odprowadza 2-procentowego podatku PCC i nie składa deklaracji PCC-3 do urzędu.
- Przekroczenie równa się podatek od całości – za przedmiot warty 3100 zł zapłacisz całe 62 zł podatku, a nie tylko 2% od 100-złotowej nadwyżki.
- 14 dni na rozliczenie – ostateczny, sztywny termin na wypełnienie druku PCC-3 po przekroczeniu nowego limitu cenowego.
- Sztuczne zaniżanie ceny to ryzyko – skarbówka weryfikuje kwoty na podstawie obiektywnej wartości rynkowej (marka, rocznik, stan przedmiotu).
- Podatek PIT dla sprzedającego nietknięty – obrót rzeczą posiadaną krócej niż pełne 6 miesięcy musi zostać wykazany w corocznym PIT-36.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.