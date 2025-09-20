Rząd zastawia pułapkę na kierowców. Sprzedaż auta będzie cię kosztować fortunę!
Rząd planuje uszczelnienie przepisów podatkowych, które uderzą w kierowców sprzedających auta po leasingu. Popularny sposób na uniknięcie podatku ma wkrótce zniknąć, a sprzedaż samochodu bez daniny dla fiskusa będzie możliwa dopiero po trzech latach.
Rząd szykuje zmiany w podatkach od sprzedaży aut. Koniec z popularną furtką?
Rząd planuje uszczelnienie przepisów podatkowych dotyczących sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu. Zmiany uderzą w popularną praktykę, dzięki której wielu właścicieli aut unikało płacenia podatku. Jeśli projekt wejdzie w życie, sprzedaż samochodu bez daniny fiskalnej będzie możliwa dopiero po 3 latach, a nie – jak obecnie – po 6 miesiącach w przypadku darowizny.
Jak działała luka w przepisach?
Do tej pory wielu przedsiębiorców stosowało sprytny manewr: auto wykupione z leasingu przekazywali w darowiźnie członkowi rodziny. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, obdarowany mógł sprzedać pojazd po zaledwie pół roku i nie płacić podatku PIT. To pozwalało uniknąć rozliczenia nawet wtedy, gdy samochód został wcześniej wykupiony z leasingu za symboliczną kwotę i sprzedany znacznie drożej.
Resort finansów uznał jednak, że takie praktyki prowadzą do dużych strat w budżecie i postanowił zamknąć furtkę wykorzystywaną przez właścicieli firm oraz osoby prywatne.
Co się zmieni?
Nowelizacja ustawy o PIT (art. 10 ust. 3a) przewiduje wydłużenie okresu, w którym sprzedaż auta będzie opodatkowana, z 6 miesięcy do 3 lat. Oznacza to, że osoba obdarowana samochodem nie będzie mogła szybko go spieniężyć bez podatku. Dopiero po upływie trzech lat od darowizny sprzedaż pojazdu będzie zwolniona z PIT.
Dodatkowo rząd rozważa wprowadzenie zasady, zgodnie z którą auto po zakończeniu finansowania ma wracać do firmy leasingowej, a nie stawać się pełnoprawną własnością użytkownika. W ocenie projektodawców takie rozwiązanie skutecznie ukróci obchodzenie podatku dochodowego przy późniejszej sprzedaży.
Projekt na etapie konsultacji
Propozycje zmian są obecnie w fazie rządowego projektu i podlegają opiniowaniu. Jeśli wejdą w życie, oznaczać to będzie spore zmiany dla rynku leasingowego i dla kierowców, którzy dotąd korzystali z obecnych regulacji.
Dla wielu osób planujących sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu będzie to oznaczało dodatkowe obciążenia podatkowe lub konieczność dłuższego oczekiwania na transakcję bez podatku.
