Rząd zwołał sztab kryzysowy, służby postawione w stan gotowości
Temperatury mogą w najbliższych dniach osiągnąć niebezpieczne wartości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje sytuację, a służby w całym kraju zostały postawione w stan gotowości. We wtorek odbyła się specjalna odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA, wojewodów i przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
Polska przygotowuje się na ekstremalne upały. Rząd zwołał sztab kryzysowy, służby postawione w gotowości
Najbliższe dni mogą przynieść temperatury, które będą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje rozwój sytuacji pogodowej, a przedstawiciele administracji i służb spotkali się na specjalnej odprawie poświęconej przygotowaniom do nadchodzącej fali upałów.
We wtorek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się posiedzenie sztabu z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Leśniakiewicza. W naradzie uczestniczyli również wojewodowie oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
Służby analizują sytuację w całym kraju
Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że wszystkie odpowiednie instytucje pozostają w stałym kontakcie i monitorują prognozy meteorologiczne. Celem jest szybkie reagowanie na sytuacje, które mogą pojawić się w związku z wysokimi temperaturami.
Podczas odprawy omówiono działania podejmowane przez administrację rządową i służby ratunkowe. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia dla osób starszych, dzieci, przewlekle chorych oraz pracowników wykonujących obowiązki na otwartej przestrzeni.
Upały mogą być niebezpieczne
Eksperci od lat przypominają, że fale gorąca należą do najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, przegrzania organizmu oraz pogorszenia stanu zdrowia osób należących do grup ryzyka.
W czasie upałów zwiększa się również ryzyko pożarów, szczególnie na terenach leśnych i rolniczych. Dlatego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo analizują sytuację nie tylko pod kątem zdrowia mieszkańców, ale także potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury i środowiska.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje prognozy
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na bieżąco śledzi komunikaty meteorologiczne i współpracuje z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. W razie potrzeby mieszkańcy mogą otrzymać ostrzeżenia za pośrednictwem systemu Alert RCB.
Takie wiadomości są wysyłane w sytuacjach, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych lub innych zagrożeń wymagających zachowania szczególnej ostrożności.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli prognozy się potwierdzą, w wielu regionach Polski temperatury mogą osiągać bardzo wysokie wartości. Warto śledzić komunikaty IMGW i RCB, ograniczać przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów i osoby chore. W czasie upałów nie wolno pozostawiać ludzi ani zwierząt w zamkniętych samochodach, nawet na krótki czas.
Fakt zwołania sztabu kryzysowego nie oznacza, że Polsce grozi nadzwyczajna sytuacja. Pokazuje jednak, że administracja państwowa przygotowuje się na możliwe skutki nadchodzącej fali gorąca i chce być gotowa do szybkiego reagowania, jeśli warunki pogodowe okażą się szczególnie trudne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.