Są szczegóły pogrzebu Stanisława Soyki. Legendarny muzyk żegnany z honorami państwowymi

31 sierpnia 2025 22:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stanisław Soyka, niezapomniany wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i artystyczna ikona, odszedł nagle 21 sierpnia 2025 roku, w Sopocie — tuż przed planowanym występem na festiwalu Top of the Top. Informacja o jego śmierci dotarła niespodziewanie, wstrzymując transmisję koncertu i pozostawiając publiczność w szoku .

Autorstwa Mceurytos at pl.wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2984625

Termin i miejsce uroczystości pogrzebowych

Ceremonia pożegnalna odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie.

Po mszy nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45, gdzie o godz. 14:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

Prośba rodziny

Rodzina zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i rezygnację z wykonywania zdjęć podczas uroczystości. Poprosiła również o powstrzymanie się od składania kondolencji. Jak podkreślono w ogłoszeniu, najbliżsi chcą pożegnać Stanisława Soykę w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy.

Zamiast kwiatów – pomoc potrzebującym

Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. To gest, który wpisuje się w wartości, jakie w życiu i twórczości cenił artysta – wrażliwość na drugiego człowieka i pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Ślad pozostawiony po artyście: muzyka i wrażliwość

Stanisław Soyka zapisał się w pamięci Polaków nie tylko jako wykonawca niezapomnianych utworów takich jak „Tolerancja (Na miły Bóg)” czy „Cud niepamięci”, lecz także jako twórca, który potrafił łączyć jazz, muzykę klasyczną i pop w sposób głęboko emocjonalny i artystycznie szczery .

Trudne tempo, lecz piękne wspomnienie

Śmierć artysty nastąpiła w dramatycznych okolicznościach, na scenie festiwalu, która miała być jego triumfalnym powrotem. Niestety, życie potoczyło się inaczej — publiczność i organizatorzy usłyszeli tragiczną wiadomość w trakcie koncertu, co wstrząsnęło wszystkimi obecnymi .

