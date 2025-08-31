Są szczegóły pogrzebu Stanisława Soyki. Legendarny muzyk żegnany z honorami państwowymi
Stanisław Soyka, niezapomniany wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i artystyczna ikona, odszedł nagle 21 sierpnia 2025 roku, w Sopocie — tuż przed planowanym występem na festiwalu Top of the Top. Informacja o jego śmierci dotarła niespodziewanie, wstrzymując transmisję koncertu i pozostawiając publiczność w szoku .
Termin i miejsce uroczystości pogrzebowych
Ceremonia pożegnalna odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie.
Po mszy nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej 43/45, gdzie o godz. 14:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.
Prośba rodziny
Rodzina zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i rezygnację z wykonywania zdjęć podczas uroczystości. Poprosiła również o powstrzymanie się od składania kondolencji. Jak podkreślono w ogłoszeniu, najbliżsi chcą pożegnać Stanisława Soykę w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy.
Zamiast kwiatów – pomoc potrzebującym
Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. To gest, który wpisuje się w wartości, jakie w życiu i twórczości cenił artysta – wrażliwość na drugiego człowieka i pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.
Ślad pozostawiony po artyście: muzyka i wrażliwość
Stanisław Soyka zapisał się w pamięci Polaków nie tylko jako wykonawca niezapomnianych utworów takich jak „Tolerancja (Na miły Bóg)” czy „Cud niepamięci”, lecz także jako twórca, który potrafił łączyć jazz, muzykę klasyczną i pop w sposób głęboko emocjonalny i artystycznie szczery .
Trudne tempo, lecz piękne wspomnienie
Śmierć artysty nastąpiła w dramatycznych okolicznościach, na scenie festiwalu, która miała być jego triumfalnym powrotem. Niestety, życie potoczyło się inaczej — publiczność i organizatorzy usłyszeli tragiczną wiadomość w trakcie koncertu, co wstrząsnęło wszystkimi obecnymi .
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.