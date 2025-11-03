Sejm zdecyduje o losie Ziobry. Głosowanie nad aresztem już w piątek
Już w najbliższy piątek Sejm zdecyduje o uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry oraz zgodzie na jego aresztowanie. Były minister sprawiedliwości odmówił dobrowolnego zrzeczenia się ochrony poselskiej, dlatego o jego losie zadecydują posłowie. Prokuratura zarzuca mu udział w defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości, a politycy zapowiadają, że głosowanie w tej sprawie może być jednym z najgorętszych momentów tej kadencji.
W piątek 7 listopada mogą zapaść kluczowe decyzje w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poseł Polski 2050 Ryszard Petru poinformował, że Sejm planuje głosowanie nad uchyleniem immunitetu poselskiego oraz zgodą na areszt Ziobry w godzinach między 17.30 a 19.30. Jak dodał, choć termin może się jeszcze zmienić, wszystko wskazuje, że właśnie wtedy posłowie podejmą decyzję w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich miesięcy.
Zbigniew Ziobro, który dziś mógł dobrowolnie zrzec się immunitetu, nie zamierza tego zrobić. W związku z tym o jego dalszym statusie zdecyduje Sejm. Wniosek o uchylenie immunitetu trafił już do izby — w czwartek, 6 listopada, o godzinie 16 posłowie mają rozpatrzyć dokument liczący 158 stron, przygotowany przez Prokuraturę Generalną.
Rzeczniczka prokuratury, prok. Anna Adamiak, poinformowała, że wniosek dotyczy podejrzenia udziału Zbigniewa Ziobry w defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych, osoby związane z byłym ministrem miały przekazywać dotacje podmiotom nieuprawnionym, co mogło prowadzić do wielomilionowych strat Skarbu Państwa.
Wniosek o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry jest związany z obawą, że mógłby utrudniać postępowanie. Poseł Ryszard Petru zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze oba wnioski. – Zagłosuję za zdjęciem immunitetu i za aresztem. Mamy bardzo twardy materiał dowodowy – nagrania, pendrive’y, zeznania świadków. W normalnych warunkach byłbym przeciwny aresztom, ale w tym przypadku jest to konieczne – powiedział w programie „Graffiti” Polsatu News.
Petru zwrócił też uwagę na wątek byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który – jak przypomniał – uciekł na Węgry po ujawnieniu szczegółów śledztwa. – To pokazuje, że istnieje realne ryzyko utrudniania postępowania. Jeśli pan Ziobro będzie w Polsce w piątek, powinien zostać zatrzymany – stwierdził polityk.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już wcześniej zapowiedział, że izba zajmie się wnioskiem niezwłocznie po zakończeniu prac komisji regulaminowej. Komisja rekomendowała, by Sejm rozpatrzył go w trybie pilnym.
Zbigniew Ziobro odrzuca wszystkie zarzuty i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. W oświadczeniu przekazanym mediom napisał, że próba uchylenia mu immunitetu to „element walki politycznej i próba uciszenia opozycji”.
W piątek Sejm zdecyduje nie tylko o uchyleniu immunitetu, ale również o tym, czy prokuratura będzie mogła zastosować wobec Ziobry środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Decyzja, jak zapowiadają politycy koalicji rządzącej, ma zapaść jeszcze tego samego dnia.
