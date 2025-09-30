Seniorze! Masz 12 dni, ZUS grozi utratą emerytury.
ZUS ostrzega seniorów. Masz 12 dni na zmianę danych, inaczej stracisz świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina wszystkim emerytom i rencistom, że mają obowiązek aktualizowania swoich danych, w tym numeru konta bankowego oraz adresu zamieszkania.
Jeśli senior nie zgłosi zmian odpowiednio wcześnie, może narazić się na poważne konsekwencje. Termin graniczny to 12 dni przed wypłatą świadczenia. Brak aktualizacji oznacza, że pieniądze mogą nie dotrzeć, a wypłata zostanie wstrzymana.
Najczęstszy problem pojawia się, gdy przelew trafia na nieaktualne konto bankowe. W takiej sytuacji bank zwraca pieniądze do ZUS, a wypłata nie trafia do emeryta na czas. Równie kłopotliwa jest zmiana adresu. Jeśli korespondencja zostanie wysłana pod stary adres, zostanie uznana za doręczoną, nawet jeśli nikt jej nie odbierze. W praktyce oznacza to, że senior może nie dowiedzieć się o ważnych decyzjach dotyczących świadczenia.
ZUS podkreśla, że zgłoszenia zmian można dokonać na dwa sposoby. Najszybciej przez internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, gdzie wystarczy zalogować się i uzupełnić formularz. Tradycyjną drogą pozostaje wizyta w placówce ZUS i złożenie papierowego dokumentu. W obu przypadkach ważne jest, aby zrobić to w odpowiednim terminie, bo system działa automatycznie i nie przewiduje wyjątków.
Dla wielu seniorów może to być zaskoczenie, ale zasady są jasne i nieprzestrzeganie ich grozi utratą świadczenia, nawet jeśli sytuacja wynika tylko z przeoczenia. Dlatego każdy emeryt i rencista powinien sprawdzić, czy jego dane w ZUS są aktualne. To niewielki wysiłek, który może uchronić przed dramatem finansowym.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.