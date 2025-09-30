Seniorze! Masz 12 dni, ZUS grozi utratą emerytury.

30 września 2025 18:16 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

ZUS ostrzega seniorów. Masz 12 dni na zmianę danych, inaczej stracisz świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina wszystkim emerytom i rencistom, że mają obowiązek aktualizowania swoich danych, w tym numeru konta bankowego oraz adresu zamieszkania.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jeśli senior nie zgłosi zmian odpowiednio wcześnie, może narazić się na poważne konsekwencje. Termin graniczny to 12 dni przed wypłatą świadczenia. Brak aktualizacji oznacza, że pieniądze mogą nie dotrzeć, a wypłata zostanie wstrzymana.

Najczęstszy problem pojawia się, gdy przelew trafia na nieaktualne konto bankowe. W takiej sytuacji bank zwraca pieniądze do ZUS, a wypłata nie trafia do emeryta na czas. Równie kłopotliwa jest zmiana adresu. Jeśli korespondencja zostanie wysłana pod stary adres, zostanie uznana za doręczoną, nawet jeśli nikt jej nie odbierze. W praktyce oznacza to, że senior może nie dowiedzieć się o ważnych decyzjach dotyczących świadczenia.

ZUS podkreśla, że zgłoszenia zmian można dokonać na dwa sposoby. Najszybciej przez internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, gdzie wystarczy zalogować się i uzupełnić formularz. Tradycyjną drogą pozostaje wizyta w placówce ZUS i złożenie papierowego dokumentu. W obu przypadkach ważne jest, aby zrobić to w odpowiednim terminie, bo system działa automatycznie i nie przewiduje wyjątków.

Dla wielu seniorów może to być zaskoczenie, ale zasady są jasne i nieprzestrzeganie ich grozi utratą świadczenia, nawet jeśli sytuacja wynika tylko z przeoczenia. Dlatego każdy emeryt i rencista powinien sprawdzić, czy jego dane w ZUS są aktualne. To niewielki wysiłek, który może uchronić przed dramatem finansowym.

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

