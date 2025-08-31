Seniorze, sprawdź swoje prawa! Ponad 300 zł miesięcznie ekstra do emerytury

31 sierpnia 2025 11:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Emerytura to dla wielu osób dopiero początek nowego etapu życia, ale nie zawsze wystarcza, aby swobodnie pokryć wszystkie koszty utrzymania. Ceny rosną, a codzienne wydatki – zwłaszcza na zdrowie i energię – potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Dlatego państwo przygotowało dla seniorów dodatkowe formy wsparcia, o których nie każdy słyszał. Po ukończeniu 65 lat można zyskać nie tylko trzynastkę i czternastkę, lecz także inne świadczenia, które realnie zwiększają miesięczny dochód.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Najbardziej znanym dodatkiem są trzynasta i czternasta emerytura. W 2025 roku obie wynosiły 1878,91 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury. W przypadku osób, których świadczenie przekracza 2900 zł, czternastka jest wypłacana w pomniejszonej formie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każdy dodatkowy zarobiony złoty powyżej tego progu pomniejsza dodatek o tę samą kwotę.

Kolejnym wsparciem jest dodatek pielęgnacyjny, przyznawany po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi on obecnie 348,31 zł miesięcznie. Co ważne, osoby po ukończeniu 75. roku życia otrzymują go automatycznie, bez konieczności składania wniosku. To dodatkowe pieniądze, które mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza gdy zdrowie wymaga większych nakładów finansowych.

Seniorzy w określonych grupach mają także prawo do ryczałtu energetycznego. Wynosi on 312,71 zł miesięcznie i jest przeznaczony na opłaty związane z prądem, ogrzewaniem czy gazem. Nie każdy jednak może z niego skorzystać. Przysługuje wyłącznie kombatantom, osobom represjonowanym w czasie wojny i okresie powojennym, wdowom i wdowcom po takich osobach oraz byłym żołnierzom przymusowo zatrudnianym. To ważny gest wobec tych, którzy doświadczyli trudnych czasów i ponieśli ogromne poświęcenie.

Dodatkowe świadczenia dla seniorów pokazują, że emerytura nie musi być jedynym źródłem utrzymania. Warto sprawdzać swoje prawa i korzystać z dostępnych form wsparcia, które mogą odciążyć budżet domowy i zapewnić większy komfort życia na emeryturze.

