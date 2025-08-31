Seniorze, sprawdź swoje prawa! Ponad 300 zł miesięcznie ekstra do emerytury
Emerytura to dla wielu osób dopiero początek nowego etapu życia, ale nie zawsze wystarcza, aby swobodnie pokryć wszystkie koszty utrzymania. Ceny rosną, a codzienne wydatki – zwłaszcza na zdrowie i energię – potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Dlatego państwo przygotowało dla seniorów dodatkowe formy wsparcia, o których nie każdy słyszał. Po ukończeniu 65 lat można zyskać nie tylko trzynastkę i czternastkę, lecz także inne świadczenia, które realnie zwiększają miesięczny dochód.
Najbardziej znanym dodatkiem są trzynasta i czternasta emerytura. W 2025 roku obie wynosiły 1878,91 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury. W przypadku osób, których świadczenie przekracza 2900 zł, czternastka jest wypłacana w pomniejszonej formie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każdy dodatkowy zarobiony złoty powyżej tego progu pomniejsza dodatek o tę samą kwotę.
Kolejnym wsparciem jest dodatek pielęgnacyjny, przyznawany po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi on obecnie 348,31 zł miesięcznie. Co ważne, osoby po ukończeniu 75. roku życia otrzymują go automatycznie, bez konieczności składania wniosku. To dodatkowe pieniądze, które mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza gdy zdrowie wymaga większych nakładów finansowych.
Seniorzy w określonych grupach mają także prawo do ryczałtu energetycznego. Wynosi on 312,71 zł miesięcznie i jest przeznaczony na opłaty związane z prądem, ogrzewaniem czy gazem. Nie każdy jednak może z niego skorzystać. Przysługuje wyłącznie kombatantom, osobom represjonowanym w czasie wojny i okresie powojennym, wdowom i wdowcom po takich osobach oraz byłym żołnierzom przymusowo zatrudnianym. To ważny gest wobec tych, którzy doświadczyli trudnych czasów i ponieśli ogromne poświęcenie.
Dodatkowe świadczenia dla seniorów pokazują, że emerytura nie musi być jedynym źródłem utrzymania. Warto sprawdzać swoje prawa i korzystać z dostępnych form wsparcia, które mogą odciążyć budżet domowy i zapewnić większy komfort życia na emeryturze.
