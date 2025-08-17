Seniorzy dostaną więcej na urlop. Nowe dopłaty sięgają kilku tysięcy złotych!
Coraz więcej seniorów może liczyć na dopłaty do wakacyjnych wyjazdów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa nawet 40 proc. kosztów turnusu, czyli do 3000 zł. To szansa na wypoczynek z rehabilitacją dla tych, których nie stać na pełnopłatny urlop.
Rząd dopłaca seniorom do wczasów. Nawet 3000 zł wsparcia na urlop rehabilitacyjny
Letni wypoczynek dla wielu seniorów bywa poza zasięgiem domowego budżetu. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to często kilka tysięcy złotych, a przeciętna emerytura nie wystarcza na taki wydatek. Dlatego coraz więcej osób korzysta z dopłat oferowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program przewiduje wsparcie sięgające nawet 3000 zł i pokrycie do 40 proc. kosztów wyjazdu.
PFRON dopłaca do turnusów rehabilitacyjnych, które łączą wypoczynek z zabiegami zdrowotnymi. Wsparcie wynosi maksymalnie 3000 zł i jest uzależnione od sytuacji finansowej oraz stanu zdrowia seniora. Z programu mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na jej stopień) lub całkowitej niezdolności do pracy.
Istnieją jednak limity dochodowe. O dopłatę można ubiegać się, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osób samotnych – 65 proc. Dodatkowym warunkiem jest brak korzystania z innej formy dotacji na ten sam turnus.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane są online, za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia (SOW). Potrzebny jest profil zaufany, skan orzeczenia, zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o dochodach. Po przesłaniu dokumentów odpowiedź przychodzi zwykle w ciągu kilku tygodni.
Dlaczego seniorzy rezygnują z urlopu?
Mimo programów wsparcia, dane pokazują, że wciąż wielu Polaków nie może sobie pozwolić na wakacje. W 2024 roku aż 25,5 proc. dorosłych mieszkańców kraju przyznało, że nie byłoby w stanie sfinansować tygodniowego wyjazdu. W grupie osób powyżej 65. roku życia ten odsetek jest jeszcze wyższy – głównie z powodu ograniczonego budżetu.
Średnia emerytura w pierwszym półroczu 2024 r. wynosiła 3653,67 zł brutto, czyli około 3080 zł na rękę. Tymczasem ceny gotowych pakietów wakacyjnych w Unii Europejskiej wzrosły w 2023 roku o ponad 20 proc. rok do roku. Nic dziwnego, że seniorzy coraz chętniej korzystają z dopłat lub wybierają krótsze pobyty w kraju.
Dopłata z PFRON to nie jedyne źródło pomocy. Dla części osób dostępne są także fundusze unijne w ramach programów 55+, a wielu emerytów korzysta z zakładowych form wsparcia, takich jak popularne „wczasy pod gruszą”.
Rządowe dopłaty mogą więc realnie ułatwić dostęp do rehabilitacji i wypoczynku osobom starszym, dla których koszt wyjazdu byłby nieosiągalny.
