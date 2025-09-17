Seniorzy zyskają nawet 500 zł miesięcznie. Kto i jak może dostać dodatkowe pieniądze od ZUS?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o świadczeniu uzupełniającym, które potocznie nazywane jest 500 plus dla seniora. To program skierowany do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej — seniorów i osób niepełnosprawnych, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dodatkowe 500 zł miesięcznie może znacząco poprawić ich codzienny budżet.
Kto może skorzystać?
Świadczenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może to być orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy połączone z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub w służbie. Warunek ten potwierdza, że dana osoba wymaga stałej opieki w codziennym życiu.
Ile wynosi wsparcie?
Maksymalna kwota świadczenia to 500 zł miesięcznie. Wysokość zależy jednak od sytuacji finansowej seniora. Osoby bez żadnych innych źródeł dochodu otrzymają pełną kwotę. Jeśli ktoś pobiera już emeryturę, rentę lub inne świadczenia, kluczowy jest próg dochodowy — 2552,39 zł brutto miesięcznie. Jeżeli suma świadczeń nie przekracza tej kwoty, można ubiegać się o dodatek.
Wysokość świadczenia uzupełniającego wyliczana jest jako różnica między wspomnianym progiem a faktycznymi dochodami seniora. Dzięki temu osoby o najniższych dochodach mogą liczyć na najwyższe wsparcie.
Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić:
-
osobiście w placówce ZUS,
-
pocztą,
-
przez internet — za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub inne dokumenty medyczne potwierdzające stan zdrowia. Jeśli ZUS ma już takie dokumenty w swojej bazie, ponowne ich składanie nie jest konieczne.
Dla kogo to realna pomoc?
Z dodatkowego świadczenia korzystają najczęściej osoby, które ze względu na choroby lub niepełnosprawność nie zdążyły nabyć prawa do emerytury czy renty, a ich sytuacja materialna jest bardzo trudna. 500 zł miesięcznie pozwala im opłacić podstawowe rachunki, wykupić leki czy zapewnić jedzenie.
Dlaczego to ważne?
Według ekspertów, program nie tylko wspiera finansowo osoby w potrzebie, ale także zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dla wielu seniorów to różnica między biedą a możliwością spokojnego życia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i dochody nie przekraczają 2552,39 zł brutto, warto jak najszybciej złożyć wniosek do ZUS. Te pieniądze mogą realnie odciążyć domowy budżet i poprawić jakość życia.
