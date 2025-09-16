Setki tysięcy Polaków dostanie więcej pieniędzy od 2026. Sprawdź, czy jesteś na liście
Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w polskim systemie świadczeń społecznych. Kilka różnych grup beneficjentów może liczyć na znaczne podwyżki swoich miesięcznych dochodów. Władze przygotowały kompleksowy pakiet reform, który ma na celu wyrównanie dysproporcji powstałych na przestrzeni lat i zwiększenie wsparcia dla najbardziej potrzebujących.
Historyczna korekta dla 100 tysięcy emerytów
Najbardziej spektakularną zmianą będzie automatyczne przeliczenie świadczeń dla stu tysięcy emerytów, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem. Te osoby otrzymywały świadczenia wyliczane według mniej korzystnych zasad, co oznaczało straty rzędu 100-300 złotych miesięcznie.
Jak informuje portal Infor.pl, Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku uznał taki sposób naliczania za niesprawiedliwy. ZUS przeprowadzi automatyczne przeliczenie od stycznia 2026 roku, a nowe kwoty z wyrównaniem zaczną być wypłacane od kwietnia.
Najważniejsze – beneficjenci nie mogą na tym stracić. Otrzymają wyłącznie korzystniejsze rozliczenia. Jeśli nowe wyliczenie okaże się mniej korzystne niż dotychczasowe świadczenie, emerytura pozostanie bez zmian.
Portal XYZ.pl wyjaśnia, że projekt ustawy przewiduje automatyczne działanie – nie trzeba składać żadnych wniosków. „ZUS przeliczy to automatycznie” – tłumaczy ekspert. Dzięki temu nie będzie konieczności indywidualnych wniosków, ale jednocześnie traci się też drogę do sporu sądowego.
Renta wdowia przez cały rok
Równocześnie nastąpi pełne wdrożenie systemu rent wdowich, które będą wypłacane przez całe dwanaście miesięcy. Jak informuje portal Money.pl, rok 2026 będzie pierwszym, kiedy renty wdowie będą wypłacane przez całe 12 miesięcy.
Wdowy i wdowcy nadal będą mogli łączyć emeryturę z rentą rodzinną – jedno świadczenie w pełnej wysokości, drugie w 15 procentach. Po waloryzacji maksymalny limit może wzrosnąć do 5910 złotych brutto, a na wypłaty zarezerwowano 8 miliardów złotych.
Portal Gov.pl precyzuje warunki: prawo do wypłaty renty rodzinnej w zbiegu z własnym świadczeniem przysługuje wdowie/wdowcowi, jeżeli osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna), pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i nie zawarli nowego związku małżeńskiego.
Do ZUS wpłynęło już ponad milion wniosków o rentę wdowią. Suma świadczeń wypłacanych wraz z rentą rodzinną nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, obecnie 5342,88 zł.
Świadczenie wspierające dla kolejnej grupy osób
Od stycznia 2026 roku świadczenie wspierające otrzymają także osoby z niepełnosprawnością z poziomem wsparcia określonym na 70-74 punkty. Wysokość tego świadczenia wyniesie 752 złote miesięcznie – to 40 procent renty socjalnej.
Jak wyjaśnia portal Infor.pl, to będzie ostatni etap poszerzenia dostępności programu. Harmonogram wprowadzania był następujący:
- 2024 rok: osoby z 87-100 punktów
- 2025 rok: osoby z 78-86 punktów
- 2026 rok: osoby z 70-77 punktów
Wszyscy obecni beneficjenci świadczenia wspierającego mogą liczyć na podwyżki związane z waloryzacją renty socjalnej. Po waloryzacji renta socjalna może wzrosnąć do 1970,60 złotych, co przy maksymalnym poziomie wsparcia oznacza świadczenie rzędu 4300 złotych miesięcznie.
Co oznacza to dla Ciebie?
Jeśli przeszedłeś na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem, nie musisz nic robić. ZUS automatycznie sprawdzi Twoje świadczenie i jeśli będzie można je podwyższyć, otrzymasz wyrównanie od kwietnia 2026 roku. To może oznaczać nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie przez resztę życia.
Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, możesz skorzystać z rent wdowich przez cały rok 2026. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, warto to zrobić – możesz zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie dodatkowo. Portal Gov.pl oferuje kalkulator, który pomoże obliczyć wszystkie możliwe warianty zbiegu świadczeń.
Jeśli masz niepełnosprawność, sprawdź swoją decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Jeśli masz 70-77 punktów, od stycznia 2026 roku będziesz mógł ubiegać się o świadczenie wspierające od 752 złotych miesięcznie. Wniosek można składać wyłącznie online przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Waloryzacja przyniesie kolejne podwyżki
Z rządowych prognoz wynika, że waloryzacja, która zostanie przeprowadzona 1 marca 2026 roku, może wynieść 4,88 procent. To oznaczałoby, że minimalna emerytura, która teraz wynosi 1878,91 zł brutto, wzrosłaby do 1970,60 zł.
Portal Money.pl wylicza, że sama waloryzacja to koszt około 22 miliardów złotych, trzynastki i czternastki – 32 miliardy złotych. Do tego dochodzą inne programy, z których seniorzy już korzystają, jak renta wdowia czy świadczenie wspierające.
Jak się przygotować?
Dla emerytów z „czerwcówek”: Po prostu czekaj – system działa automatycznie. Jeśli przeszedłeś na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem, sprawdź czy otrzymasz informację od ZUS o przeliczeniu świadczenia.
Dla wdów i wdowców: Skorzystaj z kalkulatora na stronie ZUS, aby sprawdzić, czy renta wdowia będzie dla Ciebie korzystna. Pamiętaj, że możesz wybrać jeden z dwóch wariantów: 100% swojego świadczenia + 15% renty rodzinnej lub odwrotnie.
Dla osób z niepełnosprawnością: Sprawdź swoją decyzję WZON. Jeśli masz 70-77 punktów, przygotuj się do złożenia wniosku online od stycznia 2026 roku. Im więcej punktów, tym wyższe świadczenie – różnica może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie.
Gigantyczne środki na reformę
Na rozwój systemu ochrony ludności i obrony cywilnej będzie przeznaczane co najmniej 0,3 procent PKB rocznie, ale największe pieniądze idą na reformę systemu świadczeń. Rząd pracuje nad ustawą budżetową na 2026 rok, w której zaplanowano gigantyczne środki na większe wypłaty dla różnych grup społecznych.
Te zmiany stanowią część szerszego programu modernizacji systemu świadczeń społecznych, mającego na celu lepsze dostosowanie pomocy państwa do potrzeb najbardziej potrzebujących grup społecznych. Po latach zaniedbań i dysproporcji, państwo próbuje wyrównać szanse i zapewnić godne życie tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
Planowane modyfikacje są wynikiem wielomiesięcznych analiz i dostosowań prawnych. Eksperci wskazują, że przygotowane rozwiązania mają charakter systemowy i będą oddziaływać na budżety tysięcy polskich rodzin na lata.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.