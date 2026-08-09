Sierpniowy przelew z ZUS może mocno rozczarować. Ponad 30 tys. emerytów dostaje najwyżej 500 zł
Minimalna emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, ale nie oznacza to, że każdy senior może liczyć na taką wypłatę z ZUS. W Polsce szybko rośnie grupa osób otrzymujących świadczenia niższe od ustawowego minimum. Ponad 30 tys. emerytów dostaje nie więcej niż 500 zł brutto miesięcznie, a w przypadku niemal 9 tys. osób wypłata nie przekracza nawet 100 zł.
Różnice między emeryturami stają się coraz większe. Podczas gdy setki tysięcy osób pobierają już ponad 7 tys. zł miesięcznie, inni otrzymują z ZUS kwoty, które nie wystarczają nawet na podstawowe rachunki. Powód tkwi przede wszystkim w długości stażu ubezpieczeniowego oraz wysokości składek zgromadzonych podczas aktywności zawodowej.
30,1 tys. osób dostaje maksymalnie 500 zł
Najnowsze dane pokazują skalę problemu. W marcu 2026 roku 30,1 tys. osób pobierało emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.
W ciągu roku liczba takich świadczeniobiorców zwiększyła się o 8,7 proc.
Jeszcze bardziej zaskakują dane dotyczące najniższych wypłat. Wśród tej grupy znajdowało się 8,8 tys. osób otrzymujących nie więcej niż 100 zł miesięcznie.
W ich przypadku sierpniowy przelew nie będzie więc zbliżony ani do minimalnej emerytury, ani nawet do jej połowy.
Minimalna emerytura to 1978,49 zł. Dlaczego ZUS wypłaca komuś 100 czy 500 zł?
Kluczowa jest zasada, o której część przyszłych emerytów dowiaduje się dopiero podczas składania wniosku o świadczenie.
Osiągnięcie wieku emerytalnego nie gwarantuje automatycznie prawa do emerytury minimalnej.
W przypadku kobiet powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Do gwarancji minimalnego świadczenia potrzebny jest jednak odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy.
Wymagane jest co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.
Jeżeli tego warunku nie uda się spełnić, ZUS nie ma podstaw do podniesienia wyliczonej emerytury do ustawowego minimum.
Masz za krótki staż? ZUS nie dopłaci do minimum
Właśnie tutaj powstają świadczenia wynoszące kilkaset, kilkadziesiąt, a w ekstremalnych przypadkach nawet kilka złotych.
W nowym systemie emerytalnym wysokość świadczenia jest ściśle związana między innymi z kapitałem zgromadzonym na koncie ubezpieczonego.
Jeżeli ktoś pracował bardzo krótko i odprowadził niewiele składek, zgromadzony kapitał może być niewielki. W konsekwencji również wyliczona emerytura będzie niska.
Jeżeli jednocześnie nie ma wymaganego stażu 20 lub 25 lat, nie zadziała gwarancja podniesienia świadczenia do najniższej emerytury.
Dlatego dwie osoby w tym samym wieku mogą otrzymywać z ZUS zupełnie inne kwoty.
Już 462,8 tys. emerytów poniżej ustawowego minimum
Problem nie ogranicza się do 30 tys. osób otrzymujących maksymalnie 500 zł.
W marcu 2026 roku emerytury niższe od minimalnej pobierało łącznie 462,8 tys. osób.
Rok wcześniej było ich o 24,9 tys. mniej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy grupa zwiększyła się więc o 5,7 proc.
To pokazuje, że emerytury groszowe i świadczenia poniżej ustawowego minimum przestają być marginalnym zjawiskiem.
Kobiety szczególnie często otrzymują niskie świadczenia
Statystyki pokazują również wyraźną różnicę między kobietami i mężczyznami.
Pod koniec 2025 roku kobiety stanowiły ponad 75 proc. osób pobierających emerytury niższe od ustawowego minimum.
Znaczenie mogą mieć między innymi przerwy w zatrudnieniu, krótszy okres aktywności zawodowej oraz niższe zarobki, które przekładają się na wartość składek zgromadzonych na koncie emerytalnym.
W przypadku osób bez wymaganego stażu nawet osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego nie rozwiązuje problemu.
Nie tylko krótka praca. Te sytuacje mogą obniżyć przyszłą emeryturę
Przyczyny bardzo niskich świadczeń mogą być różne. Jednym z najważniejszych czynników jest krótki albo nieregularny okres aktywności zawodowej.
Problem może dotyczyć również osób, które przez część życia pracowały w warunkach, w których nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
Znaczenie mogą mieć także dawne umowy nieobjęte obowiązkowym oskładkowaniem oraz wieloletnie prowadzenie działalności gospodarczej przy odprowadzaniu stosunkowo niewielkich składek.
Wszystkie te elementy mogą przełożyć się na kapitał, z którego później obliczane jest świadczenie.
Na drugim biegunie emerytury przekraczające 10 tys. zł
Jednocześnie w Polsce szybko przybywa osób z bardzo wysokimi świadczeniami.
W marcu emeryturę przekraczającą 10 tys. zł brutto otrzymywało już 188,5 tys. osób. Jeszcze bardziej imponujące świadczenia, przekraczające 15 tys. zł brutto, pobierało 12,4 tys. emerytów.
Ogromna jest także grupa otrzymująca przynajmniej 7 tys. zł. Takie wypłaty trafiały do 800,3 tys. seniorów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza to wzrost o 28,5 proc.
Na wysokość tych świadczeń wpływają między innymi długi okres aktywności zawodowej, wysokie wynagrodzenia, zgromadzony kapitał oraz kolejne waloryzacje.
Od 100 zł do ponad 15 tys. zł. Emerytalne nożyce się rozwierają
Statystyki pokazują więc dwa skrajnie odmienne obrazy polskiego systemu emerytalnego.
Z jednej strony mamy 12,4 tys. osób pobierających ponad 15 tys. zł brutto miesięcznie. Z drugiej około 8,8 tys. seniorów, których świadczenie nie przekracza 100 zł.
Różnica pomiędzy poszczególnymi wypłatami może być zatem liczona nie w setkach, lecz w wielu tysiącach złotych miesięcznie.
Jednocześnie liczba osób znajdujących się na obu krańcach emerytalnej skali rośnie.
Dlaczego ZUS w ogóle wypłaca emeryturę wynoszącą kilkadziesiąt złotych?
Może pojawić się pytanie, dlaczego osoba bez odpowiednio długiego stażu otrzymuje jakiekolwiek świadczenie.
W przypadku emerytur ustalanych według nowych zasad kluczowe znaczenie ma zgromadzony kapitał. Jeśli ubezpieczony spełnia warunki uzyskania prawa do emerytury, ale zgromadził niewielkie składki, świadczenie może zostać wyliczone na bardzo niskim poziomie.
Nie oznacza to jednak automatycznego podniesienia go do 1978,49 zł. Do gwarancji najniższej emerytury konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku dotyczącego stażu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli dopiero zbliżasz się do emerytury, warto przed złożeniem wniosku sprawdzić swój staż oraz informacje zapisane na koncie w ZUS. Szczególnie istotne jest ustalenie, czy masz wymagane 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych jako kobieta albo 25 lat jako mężczyzna.
Nie należy zakładać, że po ukończeniu 60 lub 65 lat ZUS automatycznie wypłaci przynajmniej minimalną emeryturę. Jeżeli staż okaże się za krótki, świadczenie może zostać ustalone wyłącznie na podstawie zgromadzonego kapitału i być znacznie niższe.
Jeśli natomiast jesteś już emerytem i pobierasz świadczenie poniżej minimum, sama informacja, że najniższa emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, nie oznacza automatycznego prawa do podwyższenia Twojej wypłaty do tej kwoty.
Skala zjawiska jest coraz większa. 462,8 tys. osób otrzymuje emerytury poniżej minimum, 30,1 tys. nie dostaje więcej niż 500 zł, a 8,8 tys. seniorów musi liczyć się ze świadczeniem nieprzekraczającym 100 zł miesięcznie. Właśnie dlatego staż i składki mogą okazać się równie ważne jak sam moment osiągnięcia wieku emerytalnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.