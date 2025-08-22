Siostra Dorota odnaleziona. Jej dramatyczny apel to przestroga dla wszystkich
Zakończyły się dramatyczne poszukiwania prowadzone w całej Polsce: siostra Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża jest cała i bezpieczna. Zakonnica publicznie podziękowała za wsparcie, jakie płynęło do niej i do wspólnoty z wielu miejsc – od służb, przez media, po setki osób, które udostępniały komunikaty i modliły się o jej odnalezienie.
Podkreśliła, że skala okazanego dobra dodała jej sił w najtrudniejszym momencie i pomogła zakończyć tę historię szczęśliwie. Jednocześnie zaznaczyła, że sama stała się ofiarą przestępstwa i że doświadczenie to ma dla niej bolesny, ale ważny wymiar. Przez lata niosła pomoc ludziom skrzywdzonym i oszukanym, a teraz zderzyła się z mechanizmami, przed którymi sama wielokrotnie ostrzegała.
Z tego powodu zwróciła się do wszystkich z prośbą o wyjątkową czujność i zdrową nieufność wobec nieoczekiwanych telefonów, nagłych próśb o dane, presji czasu i próby podszywania się pod instytucje publiczne. Wezwała, by każdą „pilną” informację weryfikować u źródła i nie podejmować pochopnych decyzji, nawet jeśli komunikat brzmi wiarygodnie.
Wspólnota sióstr dziękuje za zaangażowanie i prosi o uszanowanie prywatności zakonnicy, która dochodzi do siebie po ostatnich wydarzeniach. Sprawa ma wymiar ostrzegawczy: przestępcy coraz częściej wykorzystują zaufanie i emocje, dlatego podstawowe zasady bezpieczeństwa – oddzielne numery kontaktowe do banku i policji, osobne urządzenie do autoryzacji płatności, a przede wszystkim przerwanie rozmowy i samodzielny kontakt z instytucją – pozostają pierwszą linią ochrony.
Ta historia kończy się dobrze, ale przypomina, że ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku, zawodu czy życiowego doświadczenia. W praktyce warto zatrzymać się przy każdym niespodziewanym telefonie lub wiadomości, sprawdzić nadawcę w oficjalnych kanałach, nie podawać danych i nie instalować żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy. Świadoma czujność i szybka weryfikacja informacji to najskuteczniejsza tarcza, a gotowość do reagowania – zgłoszenie podejrzeń na numer alarmowy – może uratować nie tylko nasze pieniądze i dane, ale i czyjeś bezpieczeństwo.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.