Skandal celny! USA uderzają w przesyłki, paczki z Polski drożeją z dnia na dzień

29 sierpnia 2025 19:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

USA nakładają cła na przesyłki, globalny handel wstrząśnięty, Polacy odczują skutki w portfelach. Po blisko 90 latach przerwy Stany Zjednoczone zdecydowały się na rewolucję w handlu międzynarodowym. Od teraz przesyłki pocztowe o wartości do 800 dolarów nie będą już zwolnione z opłat celnych. To ruch, który wstrząsnął globalnym rynkiem przesyłek i wywołał falę chaosu również w Polsce.

Koniec tanich paczek zza oceanu

Nowe przepisy uderzają w tysiące firm i klientów indywidualnych. Poczta Polska i inne firmy kurierskie już zaczęły ograniczać lub wstrzymywać wysyłki do USA. Skutki? Wydłużone terminy, wyższe koszty i niepewność co do dalszego funkcjonowania rynku. Zamawianie towarów zza oceanu stanie się znacznie droższe, a dla wielu osób po prostu nieopłacalne.

Polski biznes pod ścianą

Rosnące koszty przesyłek to cios w konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Firmy, które budowały swój biznes na eksporcie do USA lub korzystały z tanich importów, muszą teraz zmieniać strategie handlowe. Eksperci nie mają wątpliwości – dla wielu z nich to początek trudnych czasów. Wzrost kosztów operacyjnych i utrata klientów to scenariusz coraz bardziej realny.

Nowa fala protekcjonizmu

Ekonomiści ostrzegają, że decyzja USA to coś więcej niż tylko cła. To sygnał, że protekcjonizm w globalnym handlu wraca na pełną skalę. Jeśli inne kraje pójdą tą samą drogą, świat czeka fala barier, sporów handlowych i kolejnych napięć międzynarodowych.

Polacy też zapłacą więcej

Dla konsumentów oznacza to jedno – wyższe ceny i ograniczony dostęp do zagranicznych towarów. Rosnące opłaty celne uderzą bezpośrednio w kieszenie Polaków, którzy coraz częściej kupują online poza granicami kraju. Niewykluczone, że wkrótce podobne decyzje podejmą także inne państwa, co jeszcze mocniej uderzy w globalnych klientów.

Świat handlu internetowego wchodzi w nową epokę – czasy tanich i szybkich przesyłek zza oceanu właśnie się skończyły. To przełom, który zmieni przyzwyczajenia konsumentów i strategie całych branż.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

