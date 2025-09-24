Skandal na działkach i w ogrodach! Nawet 5 tysięcy zł kary za spalanie liści.

Nawet 5 tysięcy złotych kary za spalanie liści! Jesienne porządki w ogrodach stają się bardziej ryzykowne. Nowe przepisy jasno zabraniają spalania liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych na własnej posesji, a ich łamanie może skutkować naprawdę wysokimi karami.

Co grozi za spalanie

Standardowy mandat za spalanie odpadów roślinnych na działce to do 500 zł. Jednak jeśli sprawa trafi do sądu i zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, kara może zostać podwyższona nawet do 5 000 zł. W skrajnych przypadkach mówi się też o jeszcze surowszych sankcjach.

Dlaczego spalanie jest zabronione

Prawo zakazuje spalania zielonych odpadów poza specjalnymi instalacjami. Odpady roślinne należą do gospodarki odpadami i powinny być utylizowane jako bioodpady lub kompostowane. Dym z palenia wydziela szkodliwe substancje, które negatywnie wpływają na zdrowie i środowisko.

Co robić zamiast palić

Zamiast ryzykować karę, lepiej postawić na metody zgodne z prawem i ekologią. Oto kilka pomysłów:

  • kompostowanie liści i gałęzi — to naturalny nawóz dla ogrodu
  • oddanie zielonych odpadów do punktu selektywnej zbiórki
  • segregacja biologicznych odpadów zgodnie z gminnymi zasadami

 

