Skandal na działkach i w ogrodach! Nawet 5 tysięcy zł kary za spalanie liści.
Nawet 5 tysięcy złotych kary za spalanie liści! Jesienne porządki w ogrodach stają się bardziej ryzykowne. Nowe przepisy jasno zabraniają spalania liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych na własnej posesji, a ich łamanie może skutkować naprawdę wysokimi karami.
Co grozi za spalanie
Standardowy mandat za spalanie odpadów roślinnych na działce to do 500 zł. Jednak jeśli sprawa trafi do sądu i zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie, kara może zostać podwyższona nawet do 5 000 zł. W skrajnych przypadkach mówi się też o jeszcze surowszych sankcjach.
Dlaczego spalanie jest zabronione
Prawo zakazuje spalania zielonych odpadów poza specjalnymi instalacjami. Odpady roślinne należą do gospodarki odpadami i powinny być utylizowane jako bioodpady lub kompostowane. Dym z palenia wydziela szkodliwe substancje, które negatywnie wpływają na zdrowie i środowisko.
Co robić zamiast palić
Zamiast ryzykować karę, lepiej postawić na metody zgodne z prawem i ekologią. Oto kilka pomysłów:
- kompostowanie liści i gałęzi — to naturalny nawóz dla ogrodu
- oddanie zielonych odpadów do punktu selektywnej zbiórki
- segregacja biologicznych odpadów zgodnie z gminnymi zasadami
Źródło: wprost.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.