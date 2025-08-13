Skandal na granicy! Polak próbował dołączyć do armii Putina
49-letni Polak stał się centralną postacią sensacyjnego incydentu na granicy Estonii z Rosją, który wstrząsnął opinią publiczną i służbami bezpieczeństwa. Mężczyzna, wyposażony w symbole otwarcie popierające rosyjską agresję na Ukrainę – w tym wstążki Świętego Jerzego i znak „Z” – podjął desperacką próbę nielegalnego przedostania się do Federacji Rosyjskiej, by zaciągnąć się do armii Putina.
Do zdarzenia doszło na rzece Narwie, która wyznacza granicę między Estonią a Rosją. Polak, korzystając z dmuchanego materaca, zamierzał pokonać rwący nurt i przedostać się na rosyjską stronę. Jego plan został jednak szybko udaremniony – estońskie służby graniczne, czuwające w rejonie o szczególnym znaczeniu strategicznym, zatrzymały go niedługo po rozpoczęciu przeprawy.
Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim propagandowe symbole wykorzystywane przez Kreml w działaniach dezinformacyjnych i mobilizacyjnych. Estońska prokuratura podkreśliła, że jego działanie stanowiło realne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, ale i całej Unii Europejskiej. W obawie przed powtórną próbą ucieczki lub kolejnymi działaniami na rzecz Rosji, sąd w Tallinnie zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym.
Estońskie prawo traktuje z najwyższą surowością udział cudzoziemców w operacjach wojskowych po stronie państwa-agresora. Służby bezpieczeństwa zaznaczyły, że zatrzymanie mogło zapobiec przyszłym ofiarom na Ukrainie, a także ograniczyć ryzyko działań wywiadowczych na terenie NATO.
Ten incydent uwypukla rosnące napięcia na wschodniej flance Sojuszu i konieczność utrzymania stałej czujności na granicach Unii. Próba przekroczenia rzeki Narwy przez obywatela Polski w celu dołączenia do armii rosyjskiej to nie tylko złamanie prawa – to wydarzenie o wymiarze geopolitycznym, pokazujące, jak wojna w Ukrainie oddziałuje na bezpieczeństwo całej Europy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.