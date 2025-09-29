Skandal na lotnisku! Ziobro zatrzymany przez policję i doprowadzony siłą. Komisja śledcza go dopadła.
Ziobro zatrzymany przez policję i doprowadzony przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro został rano zatrzymany przez policję i przetransportowany na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą zajmującą się sprawą Pegasusa.
To już dziewiąta próba wezwania go do wyjaśnień, ponieważ od dawna kwestionuje legalność prac komisji.
Do zatrzymania doszło na lotnisku Chopina tuż po wylądowaniu samolotu, którym podróżował były minister. Funkcjonariusze przejęli go zaraz po zejściu z pokładu i przewieźli nieoznakowanym radiowozem do Sejmu, gdzie obradowała komisja domagająca się jego obecności.
Podczas zatrzymania Ziobro oświadczył, że cała akcja jest nielegalna, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem decyzje komisji są pozbawione podstaw prawnych, a działania służb naruszają jego prawa.
Komisja śledcza ds. Pegasusa działa od ponad roku i ma zbadać wykorzystanie systemu inwigilacyjnego przez instytucje państwowe. Ziobro wielokrotnie unikał stawiania się na wezwania, twierdząc, że komisja jest niekonstytucyjna.
Sąd jednak wydał zgodę na jego doprowadzenie, co umożliwiło policji przymusowe wykonanie decyzji.
Zatrzymanie byłego ministra to jeden z najbardziej spektakularnych momentów w pracach komisji. Sprawa Ziobry i jego roli w aferze Pegasusa budzi ogromne emocje i przyciąga uwagę całego kraju.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.